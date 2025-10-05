One Direction sufre una nueva pérdida a casi un año de la muerte de Liam Payne

Roberts dejó una marca indeleble en la industria del entretenimiento gracias a su visión artística única y la energía que aportaba a los escenarios y ensayos. Su trabajo fue crucial en la definición del estilo escénico de One Direction, que no solo capturó a una generación de fans, sino que también redefinió el panorama del pop adolescente.

Según la revista Us Weekly, Roberts mantenía activa su creatividad incluso en sus últimos meses, desarrollando un proyecto personal: un nuevo ballet que se inspiraría en Quadrophenia, la icónica ópera rock de la banda The Who.