Alfa volvió a destrozar a la Tora después de decirle "villera acomodada"

“La villera de Berazategui preguntando qué hacía Alfa en los Martín Fierro. Negra teñida, agradecele a Nacho, que sin él no sos nada", fueron las terribles palabras de Walter contra la Tora.

Los días pasaron y la amistad terminó para siempre. Nunca más se mostraron juntos ni en fotos ni en eventos. Ahora, en un programa de stream, Lucila Villar habló sobre lo sucedido con Walter: "No hay relación".

"Lo que pasa es que yo a Alfa aprendí a tratarlo como lo veían de afuera. Afuera lo veían como un personaje, con las cosas malas que hacía, la gente se cagaba de risa... Entonces, para que a mí no me afecte tanto personalmente dije 'bueno, tengo que hacer lo mismo que hace la gente'. Si a toda la Argentina no le molesta, ¿por qué me molesta a mí?", manifestó Lucila.

"Entonces lo tomé como tal, como el personaje malhumorado, gruñón, por más de que a mí me saqué. Bueno, me voy a reír de esto. Así fue, me reí de eso", afirmó la Tora. Al escuchar las palabras de la exhermanita, Alfa volvió a apuntar contra ella en sus stories de Instagram: "No te reíste. Viste que era fuerte ¡y te colgaste de mí! Caradura..."