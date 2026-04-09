Jimena Monteverde habló sobre la posibilidad de que levanten La cocina rebelde: qué dijo
Luego de meses de especulaciones, la cocinera reveló que en el canal no se habló sobre levantar su programa y desestimó completamente la posibilidad.
El escenario televisivo actual atraviesa momentos de alta tensión, y esta vez el foco de la tormenta se posó sobre "La cocina rebelde", la propuesta gastronómica que desembarcó en la pantalla de El Trece el pasado 5 de enero. A pesar del entusiasmo inicial, el futuro del ciclo se encuentra hoy bajo un manto de dudas tras las versiones que circularon recientemente en el ámbito de la prensa de espectáculos.
De acuerdo con la información brindada anoche en LAM, el programa que lidera Ángel de Brito, las autoridades de la señal de Constitución estarían analizando seriamente la posibilidad de levantar el programa. El motivo principal de esta drástica medida no sería otro que el bajo rating, una variable que no perdona en la competencia por la audiencia vespertina.
Durante el informe presentado en el ciclo de América TV, se detalló cómo el interés del público fue decayendo con el correr de los meses. En sus entregas iniciales, el envío de Monteverde había logrado establecerse con cifras prometedoras, rondando e incluso superando los tres puntos de audiencia. Sin embargo, este panorama cambió drásticamente en las últimas semanas.
Los datos expuestos indican que el nivel de espectadores sufrió una caída pronunciada, llegando a promediar apenas la mitad de lo que venía acumulando en sus comienzos. Esta merma en el encendido es la que habría encendido las alarmas entre los directivos del canal, quienes evalúan si es sostenible mantener el formato en la grilla actual.
Frente a este escenario de inestabilidad, los cronistas de LAM abordaron a Jimena Monteverde para obtener su visión sobre la continuidad del proyecto. La chef y conductora se mostró sorprendida y, con un tono optimista, buscó desmentir la gravedad de la situación. Al ser consultada sobre las mediciones de audiencia, respondió con seguridad: “Creo que no, nos fue re bien hoy así qué no creo”.
Sobre la posibilidad de que el canal decida dar de baja el ciclo de forma inminente, Monteverde aseguró que no ha recibido notificaciones oficiales al respecto. “No me llegó ningún rumor, por ahora están todos contentos y estamos re bien”, afirmó la cocinera, intentando llevar tranquilidad a su equipo de trabajo.
A pesar de su defensa del espacio, la conductora admitió que la noticia la tomó desprevenida y reconoció la volatilidad que caracteriza al medio. “No hablamos nada con la producción porque me acabo de enterar”, señaló con total franqueza. Además, destacó el enfoque solidario que ha tomado el envío en esta etapa: “Estamos fijos los que estamos ya, y estamos apostando en emprendedores”.
Sin embargo, consciente de las reglas del juego en la pantalla chica, Jimena cerró su declaración con una reflexión pragmática sobre el destino de "La cocina rebelde": “Pero es la tele, si en algún momento lo tienen que levantar lo levantaran”. Por el momento, y a pesar de las versiones que indican que el final podría estar cerca, la conductora ratificó que el programa continúa con su programación habitual, a la espera de que los números vuelvan a acompañar la propuesta.
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