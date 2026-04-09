Jimena Monteverde habló sobre la posibilidad de que levanten La cocina rebelde: qué dijo

Sobre la posibilidad de que el canal decida dar de baja el ciclo de forma inminente, Monteverde aseguró que no ha recibido notificaciones oficiales al respecto. “No me llegó ningún rumor, por ahora están todos contentos y estamos re bien”, afirmó la cocinera, intentando llevar tranquilidad a su equipo de trabajo.

A pesar de su defensa del espacio, la conductora admitió que la noticia la tomó desprevenida y reconoció la volatilidad que caracteriza al medio. “No hablamos nada con la producción porque me acabo de enterar”, señaló con total franqueza. Además, destacó el enfoque solidario que ha tomado el envío en esta etapa: “Estamos fijos los que estamos ya, y estamos apostando en emprendedores”.

Sin embargo, consciente de las reglas del juego en la pantalla chica, Jimena cerró su declaración con una reflexión pragmática sobre el destino de "La cocina rebelde": “Pero es la tele, si en algún momento lo tienen que levantar lo levantaran”. Por el momento, y a pesar de las versiones que indican que el final podría estar cerca, la conductora ratificó que el programa continúa con su programación habitual, a la espera de que los números vuelvan a acompañar la propuesta.