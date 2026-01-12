Alfredo Casero protagonizó un escándalo en Mar del Plata: "Ahí empezó la tensión entre..."

De acuerdo al relato del cronista de eltrece, la disputa final se originó mientras Casero disfrutaba de un momento de descanso. El actor le habría pedido a su productor que lo pasara a buscar por la playa para regresar al hotel. Ante la falta de disponibilidad inmediata del auto particular del productor, este le sugirió utilizar la camioneta del propio Casero para el traslado. La respuesta del humorista fue tajante: "Te dije pasame a buscar con tu auto". Tras este intercambio, el actor decidió marcharse por su cuenta, regresando a su domicilio en Buenos Aires y dejando la producción a la deriva.