Adiós Indio Solari: así anunció Bebe Contepomi su dolorosa muerte en radio Mega 98.3

Para cerrar el doloroso anuncio, el presentador de Mega 98.3 aseguró que la mejor forma de transitar este inmenso duelo colectivo es a través de su eterno arte. "La radio del puro Rock Nacional, la que disfruta de su música hace casi 30 años, lo va a homenajear con su música, que es lo que nos queda para toda la vida", concluyó profundamente angustiado.