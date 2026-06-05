Adiós Indio Solari: así anunció Bebe Contepomi su dolorosa muerte en radio Mega 98.3
El histórico periodista Bebe Contepomi confirmó el fallecimiento de Indio Solari en vivo. Leyó el parte oficial visiblemente emocionado al aire.
La tristísima noticia del sorpresivo fallecimiento del querido Indio Solari sacudió a todo el país y a los principales medios de comunicación. En medio del desconcierto general, el reconocido conductor Bebe Contepomi fue el encargado de confirmar el deceso en vivo a través de la transmisión de la radio Mega.
La emoción de Bebe Contepomi al confirmar la muerte de Indio Solari
Durante su habitual programa de la mañana, el periodista tuvo la sumamente difícil tarea de comunicar la tragedia a sus miles de oyentes. Con mucho dolor, procedió a leer al aire el documento oficial emitido por las autoridades: "Averiguación causales de muerte, persona mediática, quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota".
IMPORTANTE: Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable
Según lo detallado en la emisora, el icónico exvocalista padecía mal de Parkinson y la Unidad 2 de Ituzaingó dispuso las actuaciones de rigor. "Nada indica o señala otra causa de muerte", citó el conductor basándose en el reporte oficial que ratificaba el trágico final del artista en su domicilio de Parque Leloir.
Para cerrar el doloroso anuncio, el presentador de Mega 98.3 aseguró que la mejor forma de transitar este inmenso duelo colectivo es a través de su eterno arte. "La radio del puro Rock Nacional, la que disfruta de su música hace casi 30 años, lo va a homenajear con su música, que es lo que nos queda para toda la vida", concluyó profundamente angustiado.
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