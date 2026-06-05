El lenguaje es otra piel: una despedida al Indio Solari con frases de Gustavo Cerati

"El lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó", dijiste en "Un poco de amor francés". Te escuchamos y entendimos que lo que seduce nunca suele estar donde se piensa.

Algunos nunca entendieron la búsqueda de tu poesía y el facilismo los llevó a relacionarlas con cuestiones triviales. Nunca entendieron que siempre fue tu salvaje corazón, los vicios no eran del cuerpo.

Nunca me gustaron los que te imitan. Prefiero que tu legado quede fuera de foco, inalcanzable.

De todas formas, pienso que nunca te vas a ir, por cuando te busco no hay sitio en donde no estés.

Donde sea que vayas, ojalá te espere el paisaje más soñado.

En un documental con Mario Pergolini dijiste que "la función del artista es recoger la piel sensible de la sociedad". Por eso, aunque te hayas ido físicamente es mentira que nada más queda. porque queda tu lenguaje, y el lenguaje es otra piel. Y aunque tu cuerpo ahora quede en silencio, el silencio no es tiempo perdido.

Algún día seguiremos tus pasos. Gracias por venir.