El lenguaje es otra piel: una despedida al Indio Solari con frases de Gustavo Cerati
Una carta de despedida al Indio Solari para agradecerle a un artista que convirtió canciones en refugio para generaciones enteras.
Indio:
Hay artistas que llenan estadios. Y hay artistas que llenan almas.
Hoy nos toca decirte adiós, porque poder decir adiós es crecer.
Gracias por sacar belleza en este caos, es virtud. Recuerdo la primera vez que escuché "La mosca y la sopa": yo era tan chiquito, que siento que te conozco de otra vida. Sin pedir permiso nos pusiste el uniforme de piel humana, no esperábamos tanto resplandor.
A tan temprana edad no entendía tus letras. Más de 30 años después tampoco creo hacerlo del todo. Pero si entendí que sos la voz de los "sin voz". Gracias por hacerles entender que merecen lo que sueñan.
"El lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó", dijiste en "Un poco de amor francés". Te escuchamos y entendimos que lo que seduce nunca suele estar donde se piensa.
Algunos nunca entendieron la búsqueda de tu poesía y el facilismo los llevó a relacionarlas con cuestiones triviales. Nunca entendieron que siempre fue tu salvaje corazón, los vicios no eran del cuerpo.
Nunca me gustaron los que te imitan. Prefiero que tu legado quede fuera de foco, inalcanzable.
De todas formas, pienso que nunca te vas a ir, por cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Donde sea que vayas, ojalá te espere el paisaje más soñado.
En un documental con Mario Pergolini dijiste que "la función del artista es recoger la piel sensible de la sociedad". Por eso, aunque te hayas ido físicamente es mentira que nada más queda. porque queda tu lenguaje, y el lenguaje es otra piel. Y aunque tu cuerpo ahora quede en silencio, el silencio no es tiempo perdido.
Algún día seguiremos tus pasos. Gracias por venir.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario