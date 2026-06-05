"El Indio Solari me salvó": el conmovedor mensaje de un abogado que entendió las canciones estando preso
Un oyente que sintetizó, de manera cruda y real, el impacto transformador que la obra del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La muerte de Indio Solari desató una marea de llamados, mensajes y testimonios cargados de angustia en los diferentes medios de comunicación, y uno de ellos, por demás emotivo, llegó al streaming y se volvió viral en las redes sociales en el marco de una jornada conmocionante.
En medio de la cobertura especial que realizó el canal de streaming Gelatina, el equipo de transmisión pasó al aire el desgarrador mensaje de voz de un oyente que sintetizó, de manera cruda y real, el impacto transformador que la obra del exlíder de los Redonditos de Ricota tuvo en las vidas de sus seguidores.
El mensaje enviado por el fanático conmovió profundamente a los conductores y a toda la audiencia del programa, al relatar cómo la lírica ricotera se convirtió en su balsa de salvación durante el momento más oscuro de su existencia. "A mí el Indio me cambió la vida. Yo entendí sus canciones estando preso. Hoy soy abogado. Él me salvó", rezaba el impactante testimonio que llegó a la producción del streaming.
Para este seguidor, la poesía de Solari no fue solo entretenimiento, sino una guía y una herramienta de resiliencia que le permitió proyectar un futuro diferente fuera de los muros de la prisión.
"No puedo parar de llorar": la emoción de un fan de Indio Solari en vivo
El texto del oyente cerró exponiendo el dolor y la enorme tristeza colectiva que comparten millones de personas tras confirmarse el fallecimiento del cantante en su casa de Parque Leloir.
"Era vos, loco, los mensajes... Era muy triste. No puedo parar de llorar, loco", concluyó en su mensaje, quebrado por la noticia.
El testimonio se viralizó rápidamente en las redes sociales como el ejemplo perfecto de lo que significaban las "misas ricoteras" y las letras del Indio: un fenómeno popular que trascendió lo estrictamente musical para convertirse en un motor de redención y en un faro de esperanza para los sectores más vulnerables.
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