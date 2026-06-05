"El Indio Solari me salvó": el conmovedor mensaje de un abogado que entendió las canciones estando preso

"No puedo parar de llorar": la emoción de un fan de Indio Solari en vivo

El texto del oyente cerró exponiendo el dolor y la enorme tristeza colectiva que comparten millones de personas tras confirmarse el fallecimiento del cantante en su casa de Parque Leloir.

"Era vos, loco, los mensajes... Era muy triste. No puedo parar de llorar, loco", concluyó en su mensaje, quebrado por la noticia.

El testimonio se viralizó rápidamente en las redes sociales como el ejemplo perfecto de lo que significaban las "misas ricoteras" y las letras del Indio: un fenómeno popular que trascendió lo estrictamente musical para convertirse en un motor de redención y en un faro de esperanza para los sectores más vulnerables.