Fito Páez y su conmovedor adiós al Indio Solari: anécdota y dolor

La reveladora anécdota con el Indio Solari en Cemento

En uno de los pasajes más sorprendentes, reveló un cruce íntimo que mantuvieron en los camarines del mítico boliche Cemento a finales del año 1988. Según relató, el exlíder de Los Redondos lo aleccionó como un hermano mayor y con muchísima precisión respecto a cómo había maltratado públicamente su propia canción, Yo vengo a ofrecer mi corazón, instándolo a una reparación definitiva de la pieza.

"Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad de mi vida", confesó emocionado, despidiendo finalmente al artista como un ser magnético que formaba parte indiscutible de su mismo bando: "la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock".