Fito Páez y su conmovedor adiós al Indio Solari: anécdota y dolor
Fito Páez usó sus redes para despedir con profundo dolor al Indio Solari. El músico lo definió como un chamán y reveló una gran anécdota en Cemento.
La repentina muerte del Indio Solari generó una inmensa ola de dolor y conmoción en toda la cultura argentina. Entre las numerosas voces que se alzaron para rendirle tributo, destacó el profundo mensaje publicado por Fito Páez, quien decidió homenajear al legendario líder ricotero con palabras llenas de admiración y un emotivo recuerdo de juventud.
IMPORTANTE: Murió el Indio Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de un fenómeno popular incomparable
El emotivo texto de Fito Páez para despedir al ídolo
A través de su cuenta oficial de Instagram, el músico rosarino publicó una extensa y sentida carta titulada "Chau Indio!". En el texto, lo comparó con un verdadero cacique de "una de las más importantes tribus argentinas", asegurando que la partida de "un chamán de esta naturaleza produce un inmenso vacío" en todo su pueblo debido a la angustia que genera.
Además de citar al escritor Charles Bukowski remarcando que "todas las muertes son tristes", Páez destacó que el inmenso legado de Solari se irá comprendiendo verdaderamente con el paso del tiempo por sus innegables efectos sobre la música y la poética de nuestro país.
La reveladora anécdota con el Indio Solari en Cemento
En uno de los pasajes más sorprendentes, reveló un cruce íntimo que mantuvieron en los camarines del mítico boliche Cemento a finales del año 1988. Según relató, el exlíder de Los Redondos lo aleccionó como un hermano mayor y con muchísima precisión respecto a cómo había maltratado públicamente su propia canción, Yo vengo a ofrecer mi corazón, instándolo a una reparación definitiva de la pieza.
"Recuerdo esta escena como la irrupción de un desconocido revelándome suavemente una dura verdad de mi vida", confesó emocionado, despidiendo finalmente al artista como un ser magnético que formaba parte indiscutible de su mismo bando: "la convulsionada, salvaje y siempre exótica e imprevisible cultura rock".
Te puede interesar
Dejá tu comentario