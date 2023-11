Alfredo Casero tuvo un nuevo ataque de ira contra los argentinos: "¡Pueblo de mierda!"

Y siguió: "Se lo va a llevar Massa, un tipo que lo vemos duro, un tipo que no tiene ningún derecho de estar ahí porque no lo quiere nadie y lo sabemos. ¡Nos están cagando, hijos de puta! No pongo las manos por nadie porque los del campo son unos cagones, tienen todos arreglos hechos entre ellos en los pueblos porque tienen arreglos hechos con los que les venden las cosas, con el intendente, con todo. ¡Salgan a la calle la re puta madre que los parió! Y pónganla, no sean soretes. Dejen de hacerme laburar gratis para ustedes que se rascan la argolla y no les importa nada. ¡Despiértense argentinos y la re puta madre, despiértense!".

Desagradable como pocos, agregó: "Si no hay locos que les digan las cosas, si no hay gente que tenga sangre, ¿adónde mierda van a llegar? Esa es la idea: un pueblo de cagones y chupapijas. Esto quieren. Tienen reptando a la gente para que les den plata, plata que no sirve de nada".

El humorista concluyó: "¡Si vos no lo sentís así, matate hijo de puta, andá a vivir a Uruguay a chuparle el ojete a los uruguayos, andá! Gente de mierda que no tiene amor por su patria. Compatriotas de la mierda, cobardes... ¡No voten, andate de joda! Que yo ya vi cómo hicieron mierda este país y te lo vengo diciendo a los gritos y vos no lo entendés".