El día que nació "el pogo más grande el mundo", el fenómeno creado por Indio Solari

el pogo más grande del mundo

Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia

En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.

Por otro lado, hay fuentes que aseguran que, en una carrera contra el tiempo, la gestión de Javier Milei busca entablar comunicación con el entorno familiar para ofrecer Tecnópolis como el escenario del velatorio. La urgencia surge tras el rechazo de la comisión directiva de Racing Club, que descartó la posibilidad de habilitar el Cilindro de Avellaneda para la despedida.

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