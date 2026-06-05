El día que nació "el pogo más grande el mundo", el fenómeno creado por Indio Solari
Desde su época con Los Redondos, Indio Solari inmortalizó un evento que difícilmente se repita: miles y miles de personas saltando al ritmo de "Jijiji".
Indio Solari murió este viernes en su mansión de Parque Leloir, pero su ingenio, arte, música y mística no morirán jamás. Dentro del legado que el astro del rock dejó, se encuentra la mítica frase "el pogo más grande del mundo", que nació y se empezó a gestar en los históricos shows de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Estos recitales de la banda que vio nacer al Indio como fenómeno nacional tuvieron lugar en el estadio de River en abril del año 2000. Fue durante esas noches consagratorias cuando el Indio Solari usó por primera vez el concepto para describir la marea humana que saltaba con la emblemática canción "Ji Ji Ji".
Sin embargo, Indio terminó de instalar, pulir y patentar la frase con su impronta desafiante unos años después, ya en su etapa solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Fue específicamente en el recital del 12 de abril de 2008 en el Estadio Ciudad de La Plata.
Esa noche, ante unas 45.000 personas, Solari chicaneó públicamente a Mick Jagger (quien solía jactarse de los pogos en los shows de los Rolling Stones) tirando una frase que quedó grabada a fuego en la cultura ricotera: “160 mil personas en la misma noche, no es sopa. Un pogo de 160 mil personas no es sopa”.
Aunque en ese show de La Plata la cifra real de asistentes era menor, Indio sumaba el público de ambas noches para sacar chapa frente a las bandas internacionales. A partir de ese momento, cada vez que sonaban los primeros acordes de "Ji Ji Ji", la frase se convirtió en el decreto oficial de una de las mayores comuniones colectivas de la historia de la música.
Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia
En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".
"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.
Por otro lado, hay fuentes que aseguran que, en una carrera contra el tiempo, la gestión de Javier Milei busca entablar comunicación con el entorno familiar para ofrecer Tecnópolis como el escenario del velatorio. La urgencia surge tras el rechazo de la comisión directiva de Racing Club, que descartó la posibilidad de habilitar el Cilindro de Avellaneda para la despedida.
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