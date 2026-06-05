Mirtha Legrand se mostró afectada por la muerte de Indio Solari: "Lo admiraba mucho"
La legendaria Mirtha Legrand no fue indiferente al dolor de todo un país: también lamentó la partida del astro del rock nacional. Mirá el video.
La muerte de Indio Solari continúa sacudiendo con fuerza al ambiente artístico y cultural de la Argentina. En medio del dolor generalizado, Mirtha Legrand se dejó ver notablemente conmovida por la partida del astro del rock y, en un mano a mano con LAM, rememoró aquel histórico encuentro que le quedó pendiente con el mítico músico.
La diva de los almuerzos fue interceptada por las cámaras del programa de Ángel de Brito a su llegada al Teatro Ópera, donde asistió a una función del musical Billy Elliot. Al ser indagada sobre la partida del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la conductora no pudo disimular su pena.
"Mirtha, ¿cómo está en un día tan conmovido con la muerte del Indio Solari, el único personaje que no pudo ir a su mesa?", le preguntó la cronista. A lo que Mirtha se sinceró: "No pudo ir nunca, una lástima". Tras revelar que se enteró de su fallecimiento por radio, la diva aseguró: "Me afectó muchísimo, lo admiraba mucho".
Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha Legrand para este sábado 6 de junio
Este sábado 6 de junio, desde las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La Noche de Mirtha con una mesa dedicada a uno de los casos policiales que más conmocionó al país.
La conductora reunirá a reconocidos periodistas para debatir sobre el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto. Además, la conversación contará con la participación de Facundo Macarrón, hijo de la víctima, quien estará presente durante el programa.
Entre los invitados se encuentra el especialista en policiales y criminología Mauro Szeta, que aportará su análisis sobre el caso. También formarán parte de la mesa el periodista y abogado Luis Novaresio y la periodista de Radio Mitre Mercedes Ninci, quienes compartirán su mirada sobre la investigación y sus repercusiones.
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