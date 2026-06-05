Mirtha Legrand se mostró afectada por la muerte de Indio Solari: "Lo admiraba mucho"

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Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha Legrand para este sábado 6 de junio

Este sábado 6 de junio, desde las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La Noche de Mirtha con una mesa dedicada a uno de los casos policiales que más conmocionó al país.

La conductora reunirá a reconocidos periodistas para debatir sobre el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto. Además, la conversación contará con la participación de Facundo Macarrón, hijo de la víctima, quien estará presente durante el programa.

Entre los invitados se encuentra el especialista en policiales y criminología Mauro Szeta, que aportará su análisis sobre el caso. También formarán parte de la mesa el periodista y abogado Luis Novaresio y la periodista de Radio Mitre Mercedes Ninci, quienes compartirán su mirada sobre la investigación y sus repercusiones.

Embed - La Mesaza on Instagram: "La #Mesaza de Mirtha llega este sábado con invitados fantásticos! Se sentarán junto a La Chiqui Luis Novaresio, Facundo Macarrón, Mauro Szeta y Mercedes Ninci ¡No te lo pierdas! Sábado 21:30hs" View this post on Instagram