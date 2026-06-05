Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha Legrand para este sábado 6 de junio
En esta edición, Mirtha Legrand recibirá a destacados referentes del periodismo para analizar las últimas novedades del caso Nora Dalmasso.
Este sábado 6 de junio, desde las 21:30, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de La Noche de Mirtha con una mesa dedicada a uno de los casos policiales que más conmocionó al país.
La conductora reunirá a reconocidos periodistas para debatir sobre el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido en 2006 en Río Cuarto. Además, la conversación contará con la participación de Facundo Macarrón, hijo de la víctima, quien estará presente durante el programa.
Entre los invitados se encuentra el especialista en policiales y criminología Mauro Szeta, que aportará su análisis sobre el caso. También formarán parte de la mesa el periodista y abogado Luis Novaresio y la periodista de Radio Mitre Mercedes Ninci, quienes compartirán su mirada sobre la investigación y sus repercusiones.
Se viene el esperado encuentro entre Wanda Nara y Mirtha Legrand
Todo indica que Wanda Nara sumará una nueva aparición televisiva de alto impacto. Según trascendió en las últimas horas, la empresaria habría aceptado una invitación muy especial para sentarse en la mesa de Mirtha Legrand, un espacio reconocido por las preguntas filosas y las entrevistas sin rodeos.
La conductora mantiene desde hace tiempo un vínculo laboral con Telefe, situación que en más de una oportunidad dificultó su presencia en programas emitidos por la competencia. De hecho, una breve aparición suya durante una participación de L-Gante en otra señal generó controversia dentro de la emisora.
Pese a esos antecedentes, todo parece indicar que las gestiones llegaron a buen puerto y que la mediática finalmente compartirá una cena televisada con La Chiqui, donde abordaría distintos temas de actualidad vinculados a su vida personal y profesional.
La información fue revelada por Guido Záffora en Calabró 107.9 (El Observador), quien aseguró: “Mirtha invitó a Wanda a su mesa y Telefe autorizó esta invitación. Wanda confirma que va a ir a comer a la mesa de Mirtha a solas”.
El periodista también contó detalles de la conversación que mantuvo con la empresaria durante la entrega de los Martín Fierro. “Yo estuve averiguando, está la invitación, están las tratativas y me dijeron que muy pronto”, señaló. Luego anticipó lo que podría ser uno de los encuentros más comentados de la televisión: “Se viene un encuentro picante. Mirtha no le va a dejar pasar una”.
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