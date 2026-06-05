Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha Legrand para este sábado 6 de junio

Se viene el esperado encuentro entre Wanda Nara y Mirtha Legrand

Todo indica que Wanda Nara sumará una nueva aparición televisiva de alto impacto. Según trascendió en las últimas horas, la empresaria habría aceptado una invitación muy especial para sentarse en la mesa de Mirtha Legrand, un espacio reconocido por las preguntas filosas y las entrevistas sin rodeos.

La conductora mantiene desde hace tiempo un vínculo laboral con Telefe, situación que en más de una oportunidad dificultó su presencia en programas emitidos por la competencia. De hecho, una breve aparición suya durante una participación de L-Gante en otra señal generó controversia dentro de la emisora.

wanda a lo de mirtha

Pese a esos antecedentes, todo parece indicar que las gestiones llegaron a buen puerto y que la mediática finalmente compartirá una cena televisada con La Chiqui, donde abordaría distintos temas de actualidad vinculados a su vida personal y profesional.

La información fue revelada por Guido Záffora en Calabró 107.9 (El Observador), quien aseguró: “Mirtha invitó a Wanda a su mesa y Telefe autorizó esta invitación. Wanda confirma que va a ir a comer a la mesa de Mirtha a solas”.

El periodista también contó detalles de la conversación que mantuvo con la empresaria durante la entrega de los Martín Fierro. “Yo estuve averiguando, está la invitación, están las tratativas y me dijeron que muy pronto”, señaló. Luego anticipó lo que podría ser uno de los encuentros más comentados de la televisión: “Se viene un encuentro picante. Mirtha no le va a dejar pasar una”.