Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se pronunciaron tras la muerte de Indio Solari: "En shock"
La banda realizó un descargo tras la partida del Indio Solari y aseguraron que no suspenderán el show previsto para este sábado en Comodoro Rivadavia.
La muerte de Indio Solari sacude al país y, de manera especial, al mundo del espectáculo. Fueron muchas las figuras que se refirieron a su partida y, finalmente, llegó el mensaje de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda con la que pasó sus últimos momentos en el escenario.
"Estamos en shock. Como todos. No sabemos bien qué hacer. El durísimo golpe nos da en el cuerpo, pero abatidos como estamos, el corazón nos pide juntarnos", aseguraron los integrantes de la exitosa banda que continúa en vigencia, pese a la ausencia en vida del astro rockero.
Y añadieron: "Decidimos mantener el concierto de mañana y aunque no estaba en los planes, transmitirlo en vivo para todos. No va a ser fácil, tampoco va a ser el concierto que habíamos pensado, pero juntarnos y estar cerca nos parece lo único medianamente reparador. Te amamos, Indio…".
Dónde tocan Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado este fin de semana
El show previsto para este sábado, que la banda decidió no cancelar, será en Comodoro Rivadavia, de acuerdo a lo revelado en sus redes sociales. Luego, tocarán en Tucumán, el próximo 10 de octubre.
Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia
En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".
"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.
Tras la negativa del Gobierno a utilizar el Congreso para el último adiós de Indio Solari y la imposibilidad de hacerlo en determinados estadios de fútbol, la familia aun debe resolver dónde será el velorio del artista, el cual se presume será multitudinario.
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