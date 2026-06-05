Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado se pronunciaron tras la muerte de Indio Solari: "En shock"

Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia

En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.

Tras la negativa del Gobierno a utilizar el Congreso para el último adiós de Indio Solari y la imposibilidad de hacerlo en determinados estadios de fútbol, la familia aun debe resolver dónde será el velorio del artista, el cual se presume será multitudinario.

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