La madre de los hijos de Marcelo Gallardo cargó contra Alina Moine

“Yo no soy clandestina”, habrían sido las palabras de Moine. “Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente’”, cerró Fernández.

Tras la revelación que hicieron en el programa, pocos minutos después, Geraldine La Rosa se comunicó con Karina Iavicoli y dio su versión de los hechos.

“Como vieron recién, me llamó Geraldine en vivo y me dijo: 'No estoy de novia con otro hombre, como aseguran, vine de vacaciones en el Sur con un amigo y uno de mis hijos y Marcelo se quedó a cargo de los chicos'”, contó la panelista.

“Todo esto lo dicen para destruir a Marcelo desde hace muchos años: es un plan sistemático, quieren bajarlo del lugar del que está”, continuó relatando Iavicoli sobre las palabras que le dijo la esposa del DT. “Yo sigo estando con Marcelo”, fue la contundente respuesta de Geraldine.