Allanaron la mansión de Mauro Icardi tras el conflicto con Wanda Nara y su hija

Desde el ciclo televisivo también brindaron precisiones sobre el procedimiento y explicaron qué organismos participaron de las diligencias. "Se llevan adelante diligencias de interés en el marco de la investigación de la causa por lesiones leves. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 2 de Tigre. Está la policía de la provincia de Buenos Aires y el Sistema de emergencia social de Tigre de la dirección de infancia", informaron.

De esta manera, el allanamiento en la vivienda de Nordelta suma un nuevo episodio a la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que volvió a quedar bajo la lupa pública tras la difusión de los mensajes atribuidos a Francesca. Mientras avanza la investigación, el procedimiento policial y la intervención de las autoridades mantienen la atención puesta sobre el conflicto familiar.