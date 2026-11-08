Allanaron la mansión de Mauro Icardi tras el conflicto con Wanda Nara y su hija
El procedimiento se realizó en el marco de la denuncia por lesiones leves que involucra al futbolista.
Mauro Icardi atraviesa un nuevo capítulo de tensión en medio del conflicto judicial y familiar con Wanda Nara. Luego de que se conocieran conversaciones en las que Francesca, una de las hijas que tiene con la empresaria, le habría pedido ayuda ante una supuesta reacción violenta de su padre, el futbolista fue denunciado por lesiones leves.
En ese contexto, efectivos de la Policía realizaron un allanamiento en la propiedad de Nordelta donde el delantero vive junto a la China Suárez. El procedimiento tuvo como objetivo buscar dispositivos electrónicos pertenecientes a una de las menores y se llevó adelante en el marco de la investigación judicial.
La noticia tomó repercusión luego de que Yanina Latorre difundiera imágenes del operativo en sus historias de Instagram. "Llegó la policía a la casa de los sueños", escribió la conductora, quien también aportó detalles sobre el despliegue de efectivos y la presencia del futbolista en el lugar.
Según relató la panelista, varios patrulleros llegaron hasta la propiedad y los policías ingresaron mientras Icardi permanecía en el domicilio. "Llegaron varios patrulleros, se bajaron alrededor de diez policías, Mauro salió, lo rodearon y entraron todos a la casa. Supongo que será el allanamiento". Además, precisó: "Alrededor de ocho o diez policías entraron y quedaron otros diez en la puerta esperando".
Qué dijeron sobre el allanamiento a Icardi
El episodio también fue difundido a través de las redes sociales de LAM, donde publicaron una imagen del delantero junto a los efectivos policiales y acompañaron el material con el siguiente mensaje: "Mauro Icardi junto a la policía. Allanamiento en la casa de los sueños".
Desde el ciclo televisivo también brindaron precisiones sobre el procedimiento y explicaron qué organismos participaron de las diligencias. "Se llevan adelante diligencias de interés en el marco de la investigación de la causa por lesiones leves. La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantías 2 de Tigre. Está la policía de la provincia de Buenos Aires y el Sistema de emergencia social de Tigre de la dirección de infancia", informaron.
De esta manera, el allanamiento en la vivienda de Nordelta suma un nuevo episodio a la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que volvió a quedar bajo la lupa pública tras la difusión de los mensajes atribuidos a Francesca. Mientras avanza la investigación, el procedimiento policial y la intervención de las autoridades mantienen la atención puesta sobre el conflicto familiar.
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