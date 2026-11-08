Interna en Casa Rosada: la reacción de Javier Milei cuando Patricia Bullrich saludó al papa León XIV

"Decisión tomada: Cuando se vaya el Papa echan a Bullrich del Gobierno", aseguró Duggan en sus redes sociales especto a los planes que maneja el círculo íntimo del Presidente tras los reiterados contrapuntos internos.

Pablo Duggan aseguró que Patricia Bullrich saldría del Gobierno.

La agenda continúa en medio de las especulaciones

Pese al clima enrarecido dentro de la comitiva gubernamental, el Sumo Pontífice dio por terminada la audiencia en Balcarce 50 para dirigirse al Palacio Libertad, donde pronunciará su discurso oficial ante las autoridades nacionales, el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil.