Interna en Casa Rosada: la reacción de Javier Milei cuando Patricia Bullrich saludó al papa León XIV
Se vivió un tenso momento este domingo en la Casa Rosada, en medio de la interna oficialista y tras reciente rumores de salida.
El paso del papa León XIV por la Casa Rosada dejó postales institucionales, pero también expuso las fisuras políticas que atraviesan al Poder Ejecutivo. Durante la presentación de la comitiva oficial previa a la reunión privada con el presidente Javier Milei, se vivió un palpable momento de tensión cuando llegó el turno de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El trasfondo político no pasó desapercibido en los pasillos de Balcarce 50: la senadora libertaria se encuentra en el ojo de la tormenta en medio de fuertes trascendidos que marcan sus intenciones de encarar una candidatura presidencial y una creciente fractura en la cúpula del Gobierno.
Patricia Bullrich, Javier Milei y papa León XIV: saludo frío y la versión sobre un inminente despido
Antes de que el Santo Padre y el Presidente se encerraran en el despacho principal para el encuentro a solas, Milei procedió a presentarle uno a uno a sus ministros y colaboradores cercanos.
Tras los saludos de rigor con el resto de los funcionarios, el cruce entre León XIV y Patricia Bullrich fue uno de los últimos de la fila protocolar y estuvo marcado por las reacciones de los protagonistas.
El episodio cobró aún más relevancia tras las revelaciones vertidas durante la transmisión especial de C5N. En plena cobertura en vivo del arribo papal, el periodista Pablo Duggan lanzó un contundente dato sobre el futuro de la titular de la cartera de Seguridad:
"Decisión tomada: Cuando se vaya el Papa echan a Bullrich del Gobierno", aseguró Duggan en sus redes sociales especto a los planes que maneja el círculo íntimo del Presidente tras los reiterados contrapuntos internos.
La agenda continúa en medio de las especulaciones
Pese al clima enrarecido dentro de la comitiva gubernamental, el Sumo Pontífice dio por terminada la audiencia en Balcarce 50 para dirigirse al Palacio Libertad, donde pronunciará su discurso oficial ante las autoridades nacionales, el cuerpo diplomático y referentes de la sociedad civil.
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