Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 2 de noviembre en El Trece

Este domingo 2 de noviembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.