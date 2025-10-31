Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 2 de noviembre en El Trece
La nieta de Mirtha Legrand compartirá su tradicional almuerzo con figuras del espectáculo, la política y el deporte, en una emisión llena de diversidad y actualidad.
Este domingo 2 de noviembre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 2 de noviembre
Entre los invitados de esta edición se destaca L-Gante, el popular cantante de cumbia 420 que viene atravesando una etapa de gran exposición mediática luego de su enfrentamiento con su exmánager, Maxy “El Brother”. Su presencia anticipa una conversación que podría girar entre la música, la fama y las controversias que lo rodean.
A su lado estará Virginia Gallardo, recientemente electa diputada por Corrientes, quien aportará una mirada política a la charla dominical. Su participación marca la fusión entre el entretenimiento y la actualidad institucional que caracteriza al programa.
La mesa también contará con el reconocido actor Alejo García Pintos, la actriz Adriana Salonia y el piloto Nicolás Varrone, representantes del arte y el deporte que sumarán anécdotas y experiencias personales. Esta diversidad de perfiles asegura un intercambio variado, con momentos emotivos, humor y reflexión.
