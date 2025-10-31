Wanda Nara volvió a exponer la conducta de Mauro Icardi en redes sociales: "Le arruinaste el día a Isabella"
En medio de una guerra que tiene en el medio a sus dos pequeñas hijas, la brecha entre la conductora y el futbolista cada vez crece más. ¿Qué pasó ahora?
La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin: nuevamente, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se encargó de exponer la conducta del padre de sus hijas, especialmente, luego de que el futbolista brillara por su ausencia durante el pasado 27 de octubre, día en que su hija Isabella cumplió 9 años.
Con un contundente posteo en redes sociales, la mediática dejó en claro que la paz está lejos de llegar: "Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE".
Y añadió: "Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace un mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas alguien se lo hace llegar? Sin tu presencia de 'papá', no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas".
Seguidamente, expuso lo ocurrido el pasado lunes: "Quisiste arruinarle el día a Isabella contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá, porque aunque no quieran verte ni hablar, yo las obligo", reveló Wanda.
"Y este 27 de octubre cumple de Isi traté de hacer todo para que estuviera feliz y vos solo con una llamada arruinaste su día. ¿No pudiste mandarle flores ni un regalo a tu hija sabiendo que Francesca no te perdona lo de su cumple? La maestra de Isi te pidió de hablar y dijiste que no tenés tiempo", lanzó sin filtro.
Finalmente, expuso el sentir de las niñas ante la actitud del jugador del Galatasaray de Turquía: "No te quisieron ver más después de lo que le dijiste a Fran por su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo y ahora lo mismo con Isi. Ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario