Wanda Nara volvió a exponer la conducta de Mauro Icardi en redes sociales: "Le arruinaste el día a Isabella"

mauro icardi wanda hijas

Con un contundente posteo en redes sociales, la mediática dejó en claro que la paz está lejos de llegar: "Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión. Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a Isi por su cumple. Ni tampoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE".