Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 26 de octubre en El Trece

La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.

Este domingo 26 de octubre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.

El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.

La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.

Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 26 de octubre

Entre los invitados se encuentra Eduardo Blanco, reconocido actor argentino con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por sus participaciones en películas como El hijo de la novia y Luna de Avellaneda, junto a Ricardo Darín. Blanco se destaca por su carisma y por ser una de las figuras más queridas del espectáculo nacional.

También estará presente Valeria Schapira, periodista, escritora y speaker motivacional, que ha construido una sólida carrera en los medios y en el ámbito de la comunicación emocional. Conocida por su estilo directo y empático, Schapira aportará su mirada sobre las relaciones humanas y el bienestar.

German Tripel

El toque musical llegará con Germán “Tripa” Tripel, exintegrante del recordado grupo pop Mambrú, que tras su paso por el fenómeno musical de los 2000 se consolidó como cantante y actor, trabajando en teatro y televisión.

La mesa también recibirá al talentoso Carlos Casella, bailarín, actor, cantante y coreógrafo de prestigio, reconocido por su aporte a la escena teatral y por haber participado en producciones de gran nivel artístico tanto en Argentina como en el exterior.

Por último, completará el panel Francesca Gnecchi, periodista y educadora sexual diplomada, que se ha convertido en una voz referente en temas de sexualidad y vínculos, aportando una perspectiva moderna y abierta.

