Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 26 de octubre en El Trece
La conductora recibirá a cinco figuras muy distintas entre sí para compartir una charla íntima, entre anécdotas, vivencias personales y miradas sobre el presente.
Este domingo 26 de octubre, desde las 13:45 por la pantalla de El Trece, Juana Viale conducirá una nueva emisión de su clásico "Almorzando con Juana". Fiel a su estilo relajado y curioso, la actriz y presentadora abrirá la mesa a una combinación de invitados que prometen una conversación entretenida, humana y variada.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono más emocional y cotidiano, con espacio para historias personales, desafíos de vida, arte y reflexión.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 26 de octubre
Entre los invitados se encuentra Eduardo Blanco, reconocido actor argentino con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por sus participaciones en películas como El hijo de la novia y Luna de Avellaneda, junto a Ricardo Darín. Blanco se destaca por su carisma y por ser una de las figuras más queridas del espectáculo nacional.
También estará presente Valeria Schapira, periodista, escritora y speaker motivacional, que ha construido una sólida carrera en los medios y en el ámbito de la comunicación emocional. Conocida por su estilo directo y empático, Schapira aportará su mirada sobre las relaciones humanas y el bienestar.
El toque musical llegará con Germán “Tripa” Tripel, exintegrante del recordado grupo pop Mambrú, que tras su paso por el fenómeno musical de los 2000 se consolidó como cantante y actor, trabajando en teatro y televisión.
La mesa también recibirá al talentoso Carlos Casella, bailarín, actor, cantante y coreógrafo de prestigio, reconocido por su aporte a la escena teatral y por haber participado en producciones de gran nivel artístico tanto en Argentina como en el exterior.
Por último, completará el panel Francesca Gnecchi, periodista y educadora sexual diplomada, que se ha convertido en una voz referente en temas de sexualidad y vínculos, aportando una perspectiva moderna y abierta.
