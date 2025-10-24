Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 26 de octubre en El Trece

German Tripel

El toque musical llegará con Germán “Tripa” Tripel, exintegrante del recordado grupo pop Mambrú, que tras su paso por el fenómeno musical de los 2000 se consolidó como cantante y actor, trabajando en teatro y televisión.

La mesa también recibirá al talentoso Carlos Casella, bailarín, actor, cantante y coreógrafo de prestigio, reconocido por su aporte a la escena teatral y por haber participado en producciones de gran nivel artístico tanto en Argentina como en el exterior.

Por último, completará el panel Francesca Gnecchi, periodista y educadora sexual diplomada, que se ha convertido en una voz referente en temas de sexualidad y vínculos, aportando una perspectiva moderna y abierta.