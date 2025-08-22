El ácido comentario de Moria Casán sobre el video íntimo de Mauro Icardi que subió la China Suárez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Moria_Casan/status/1958592650053132438&partner=&hide_thread=false Pobre mina,hoy la escuche y sentí su dolor,sta rota ,k suelte al hombre k formo,k asuma ,k el sta muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza ,dale a un indio zapatillas y t gana la carrera — Moria Casán (@Moria_Casan) August 21, 2025

En este contexto, decidió expresar empatía con la empresaria a través de un mensaje en X, donde mostró un costado más serio y reflexivo. “Pobre mina, hoy la escuché y sentí su dolor, está rota. Que suelte al hombre que formó, que asuma que él está muerto de amor con su nueva mujer y no es venganza. Dale a un indio zapatillas y te gana la carrera”, escribió, combinando apoyo con su habitual estilo de metáforas cargadas de ironía.