Escándalo en Los Ángeles: Lil Nas X fue detenido tras deambular en ropa interior
El rapero fue aprehendido por caminar casi desnudo por las calles de Studio City. L trasladaron a un hospital por posibles complicaciones médicas.
El mundo del entretenimiento se vio sorprendido este jueves con la noticia del arresto de Lil Nas X, el artista que alcanzó fama internacional con “Old Town Road”. Según informaron las autoridades de Los Ángeles, Montero Lamar Hill, de 26 años, fue encontrado deambulando en ropa interior y botas de vaquero durante la madrugada.
El episodio fue catalogado como una situación de posible sobredosis. Testigos reportaron haberlo visto colocando un cono de tráfico naranja sobre su cabeza mientras murmuraba incoherencias sobre asistir a una fiesta, generando gran preocupación entre los transeúntes que llamaron de inmediato a la policía.
El rapero fue localizado alrededor de las 4 AM en Ventura Boulevard, tras un periodo de aproximadamente 15 horas en las que su paradero era desconocido. Grabaciones de seguridad muestran que desde la tarde del miércoles, ya había exhibido comportamientos erráticos, deambulando por el Short Stories Hotel de Hollywood sin estar registrado como huésped y luego saliendo sin camisa a la calle.
El encuentro con los oficiales del LAPD se tornó tenso rápidamente. Según el portavoz Charles Miller, al llegar los agentes, el artista embistió a los oficiales, lo que derivó en su arresto por agresión a un miembro de la policía y su traslado inmediato a un hospital local para atención médica. Este cargo, considerado un delito menor, podría tener implicancias en su carrera.
En redes sociales, resurgieron videos de Lil Nas X en los que refleja las dificultades vividas en los últimos años. En uno de ellos comenta: “Ni siquiera puedo reírme bien, hermano. ¡Qué demonios!”, evidenciando el desgaste emocional que ha atravesado, situación que parece haber alcanzado un punto crítico durante este incidente en Los Ángeles.
A la espera de mayores detalles médicos y legales, el arresto del artista estadounidense marca un capítulo delicado en la carrera del artista y genera preocupación entre sus seguidores y la industria musical en general.
