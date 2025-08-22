Escándalo en Los Ángeles: Lil Nas X fue detenido tras deambular en ropa interior

El rapero fue localizado alrededor de las 4 AM en Ventura Boulevard, tras un periodo de aproximadamente 15 horas en las que su paradero era desconocido. Grabaciones de seguridad muestran que desde la tarde del miércoles, ya había exhibido comportamientos erráticos, deambulando por el Short Stories Hotel de Hollywood sin estar registrado como huésped y luego saliendo sin camisa a la calle.