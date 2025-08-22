Tamara Pettinato conducirá un ciclo político en televisión: el polémico nombre que eligió

Después de varios meses de ausencia, Tamara Pettinato volverá a la pantalla chica con un ciclo de entrevistas políticas que promete dar que hablar. El programa, que se emitirá por la señal de Canal 9, llevará por título “Decime algo lindo”, un guiño directo al famoso video filtrado desde el despacho presidencial con Alberto Fernández, y que se volvió viral en redes sociales.