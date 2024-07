Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 21 de julio por El Trece

jose maria listorti.jpg

El periodista Leo Paradizo, también presente en el reciente título de la selección, y los actores Favio Posca, quien presenta su nuevo unipersonal Transensual, y Alejandro Paker, quien se luce junto a Flor Peña en la versión teatral de "Mamma Mia!", el musical basado en las canciones de ABBA.

favio posca.jpg

Ian Moche respondió las críticas que recibió tras su paso por "Almorzando con Juana"

Ian Moche fue uno de los invitados a Almorzando con Juana recientemente y, pese a haber tenido un momento para concientizar sobre el autismo, recibió duras críticas por haber sido parte de la mesaza. Por esa razón, el niño decidió hacer un descargo en sus redes.

“Muchos me dijeron que era un maleducado, que era infumable, que tenía que empezar a tomar Rivotril por la ansiedad, que no merecía estar en ese programa”, contó, y aclaró: “Yo quiero decirles que fue muy difícil para mí estar en ese programa”.

Y luego continuó: “Imagínense que uno de los desafíos de las personas autistas es poder entender la dinámica de una conversación. O sea, por ejemplo, a veces no entiendo las pausas, necesito un determinado tiempo para explicar las cosas, o las explico de una forma completamente distinta. Y a veces interrumpo porque no puedo terminar una idea”.

Además, dijo: “Pensemos que era yo el único autista y había otras cinco personas neurotípicas que estaban en esa mesa. Me fue muy difícil la verdad, porque me contradecían o me decían ‘pero’, o sea, me invalidaban”.

“Realmente no era que lo hacía de maleducado. Pero es mi superinterés comunicar, o sea, significa que técnicamente yo voy a hablar de ese tema y voy a hablar mucho”, remarcó.

ian moche