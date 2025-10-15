Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh para celebrar los 30 años de la banda

La vuelta de Amaia llega justo un año después de la salida de Leire Martínez, quien había liderado la banda desde 2008. Su partida, rodeada de misterio, había dejado en suspenso el futuro del grupo. Ahora, con la formación original casi completa, los fanáticos viven una mezcla de nostalgia y entusiasmo ante lo que promete ser una gira histórica.

En redes sociales, la noticia desató una ola de mensajes cargados de emoción. Frases como “vuelve la voz de nuestra adolescencia” y “por fin, la Oreja que todos amamos” se multiplicaron en las plataformas digitales. A su vez, el grupo alimentó la expectativa con una publicación en blanco titulada “Solo juntos tiene sentido”, un mensaje que muchos interpretaron como símbolo de unión y renacimiento artístico.

La gira del 30° aniversario recorrerá distintas ciudades de España y América Latina durante 2026, con un repertorio que incluirá clásicos como Rosas, La playa, 20 de enero y Puedes contar conmigo, junto con nuevas canciones que el grupo asegura haber compuesto en secreto durante el último año.