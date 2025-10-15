Morena, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo y sorprendió a todos

A diferencia de sus padres, Morena Echarri ha optado por un bajo perfil mediático y no sigue la carrera de actriz. Es la mayor de los dos hijos que la pareja tiene en común (el otro es Julián), sumándose a Luca, el hijo que Dupláa tuvo con Matías Martin.

Aunque evita la exposición pública, Morena es muy activa en sus redes sociales, donde con frecuencia expresa sus convicciones políticas. El actor Pablo Echarri, en una entrevista con Infobae en 2019, había confirmado la militancia de su hija: "Mi hija defiende a ultranza sus ideales y muestra una valentía de la que me emociono profundamente. Lógicamente está militando en La Cámpora. Es peronista, pero es profundamente kirchnerista", detalló en esa ocasión.

