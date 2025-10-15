Morena, la hija mayor de Pablo Echarri y Nancy Dupláa, debutó como modelo y sorprendió a todos
Con tan sólo 22 años, la joven deslumbró con su belleza. Muchos aseguran que tiene un futuro prometedor. Mirá.
Morena Echarri, la hija de los reconocidos actores Nancy Dupláa y Pablo Echarri, incursionó en el mundo del modelaje al protagonizar una campaña de indumentaria, generando total sorpresa por su soltura y belleza. A sus 22 años, la joven fue la figura principal de una sesión de fotos para "Euphoria", la colección nocturna creada por la diseñadora Cynthia Martos.
La propia Martos describió la colección en su cuenta de Instagram como "la celebración de la noche" y aseguró que es "una colección pensada para mujeres jóvenes, libres y seguras, que encuentran en la oscuridad el escenario perfecto para brillar".
Lo cierto es que la presencia de Morena Echarri en esta campaña causó sorpresa y muchos aseguran que la joven tiene un futuro prometedor.
A diferencia de sus padres, Morena Echarri ha optado por un bajo perfil mediático y no sigue la carrera de actriz. Es la mayor de los dos hijos que la pareja tiene en común (el otro es Julián), sumándose a Luca, el hijo que Dupláa tuvo con Matías Martin.
Aunque evita la exposición pública, Morena es muy activa en sus redes sociales, donde con frecuencia expresa sus convicciones políticas. El actor Pablo Echarri, en una entrevista con Infobae en 2019, había confirmado la militancia de su hija: "Mi hija defiende a ultranza sus ideales y muestra una valentía de la que me emociono profundamente. Lógicamente está militando en La Cámpora. Es peronista, pero es profundamente kirchnerista", detalló en esa ocasión.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario