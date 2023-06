Anabel Sánchez debutó como modelo y fue ovacionada

La modelo estrella de la agencia Multitalent se subió a la pasarela porteña con dos vestidos, uno verde neón, mini, con recortes cut out y cola que sale de la cintura combinado con sandalias al tono. El segundo diseño, audaz y sofisticado, es negro, con transparencias, cordones ajustables y tajo XXL.

View this post on Instagram A post shared by Anabel | Modelo (@anabelsancchez)

“Gracias a todos por el apoyo, todo esta locura hermosa esta siendo posible gracias a ustedes que se toman el tiempo de leer todo, de coparse a las encuestas, de escribirme, romper todas las redes literalmente jaja", comenzó diciendo en sus redes sociales.

Y agregó: "Desde chica tuve ese pensamiento de que no era bienvenida en este mundo que sueño desde niña. Realmente no creo nada lo del día de hoy. Parecía que el tiempo se detuvo. Conocí gente hermosa , aprendí muchísimo. Que lindo fue salir del back y ver a algunos de ustedes esperándome con regalitos, abrazos, risas y muchas bendiciones. Fue un montón para mi, me hicieron llorar de felicidad".