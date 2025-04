Anabela Ascar y una acusación inesperada en una clínica: "Una falta de respeto"

image.png

“Anabela Ascar se estaba colando en la recepción. Una caradura, no le importó los que esperábamos y se mandó faltándonos el respeto a todos los que estábamos por anunciarnos”, relató con indignación. Aunque Ascar no se pronunció públicamente al respecto, el incidente generó una ola de comentarios entre los seguidores, muchos de los cuales coincidieron en repudiar la actitud.

Algunos incluso contaron experiencias similares con otras figuras públicas, abriendo el debate sobre los privilegios o actitudes abusivas que, en ocasiones, exhiben ciertos famosos en espacios comunes.

No es la primera vez que la ex figura de Crónica TV se encuentra en el centro de una controversia. En el último tiempo, su nombre ha reaparecido esporádicamente en redes y medios por situaciones fuera de lo profesional. Esta nueva denuncia vuelve a ponerla bajo el foco, aunque todavía no hay confirmación oficial del centro médico sobre lo sucedido.