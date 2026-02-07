Anamá Ferreira, polémica: "La Selección Argentina es la única que no tiene un negro"

Como suele suceder ante este tipo de señalamientos, buena parte del público argentino rechazó la afirmación, argumentando que la conformación de la Selección responde a la demografía del país y al rendimiento deportivo de los jugadores, y no a criterios de exclusión racial. Mientras tanto, la frase de Anamá Ferreira volvió a poner sobre la mesa un debate sensible que sigue dividiendo opiniones.