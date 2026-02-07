Anamá Ferreira, polémica: "La Selección Argentina es la única que no tiene un negro"
La exmodelo participó de un debate sobre discriminación racial, pero una declaración sobre el fútbol argentino generó una fuerte reacción en redes.
Anamá Ferreira volvió a quedar en el centro de la conversación pública tras su participación en un programa de TN, donde fue invitada a analizar distintos casos de discriminación racial en Argentina. La empresaria y exmodelo se presentó para opinar sobre el escándalo que involucra a la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de “injuria racial”, y reclamó medidas contundentes frente a este tipo de situaciones.
Durante la entrevista, Ferreira fue categórica al exigir consecuencias ejemplares y aclaró que el problema trasciende nacionalidades o identidades puntuales. “No es contra un extranjero, es contra cualquiera que haga eso”, expresó, al remarcar la necesidad de condenar cualquier acto discriminatorio sin distinciones.
Sin embargo, el clima del debate cambió abruptamente cuando Anamá decidió ampliar su análisis y apuntó directamente al fútbol argentino. En ese contexto, lanzó una frase que rápidamente se volvió viral y desató una fuerte controversia: “La Selección Argentina es la única que no tiene un negro”.
La declaración no tardó en generar repercusión en redes sociales y reavivó una discusión que aparece de manera cíclica, especialmente desde el exterior. El planteo ya había sido instalado en otras oportunidades por medios internacionales, como ocurrió durante el Mundial de Qatar, al cuestionar la composición racial del equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Como suele suceder ante este tipo de señalamientos, buena parte del público argentino rechazó la afirmación, argumentando que la conformación de la Selección responde a la demografía del país y al rendimiento deportivo de los jugadores, y no a criterios de exclusión racial. Mientras tanto, la frase de Anamá Ferreira volvió a poner sobre la mesa un debate sensible que sigue dividiendo opiniones.
Hasta el momento, ni desde la AFA ni desde el entorno de la Selección hubo respuestas oficiales a los dichos de Ferreira, aunque el tema continuó siendo tendencia durante varias horas.
