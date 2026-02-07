MinutoUno

Te rechazan la VTV si tenés esto en el asiento: la falla que pocos revisan y te deja sin oblea

Sociedad

No son las luces ni los frenos. Los inspectores no perdonan este error de seguridad. Si la tela está gastada o no traba, desaprobás. Qué controlar urgente.

Este requisito juega un papel esencial al momento de realizar la VTV. 

Este requisito juega un papel esencial al momento de realizar la VTV. 

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) cumple un rol central en la seguridad vial, ya que certifica el correcto funcionamiento del coche con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. Esta inspección se lleva a cabo en talleres autorizados y revisa el estado de luces, neumáticos y frenos, entre otros componentes.

Circular sin la VTV vigente no es un detalle menor. Quienes lo hacen se exponen a multas económicas o posibles retenciones del vehículo durante controles de tránsito. Además, es esencial el correcto estado de parabrisas y cinturones de seguridad, ya que un estado deficiente o incorrecto conduce en el rechazo de la inspección.

El elemento clave de los asientos para pasar la VTV

cinturon de seguridad
En caso de cinturones rotos o desgastados, falta de retracción, anclajes flojos, la VTV será rechazada.

En caso de cinturones rotos o desgastados, falta de retracción, anclajes flojos, la VTV será rechazada.

Durante la VTV, los cinturones de seguridad son un punto clave y cualquier falla puede derivar en el rechazo. Los problemas más frecuentes son cinturones rotos o desgastados, falta de retracción, anclajes flojos y hebillas que no traban correctamente.

Qué otros controles se realizan en la VTV

Además de los cinturones, en la VTV se verifica el estado de estos componentes:

  • Geometría del tren delantero: se controla que las ruedas estén correctamente alineadas para evitar desvíos y desgaste irregular.
  • Capacidad de frenado: se mide la respuesta de los frenos en las ruedas delanteras y traseras con equipos específicos.
  • Conjunto de dirección: se revisa que no existan juegos excesivos, piezas gastadas o daños visibles.
  • Elementos eléctricos y de señalización: se comprueba el correcto funcionamiento de luces, bocina y limpiaparabrisas.
  • Sistema de suspensión: se observa el estado general de amortiguadores y componentes, buscando fallas o deterioro.
  • Zona inferior del auto: se inspeccionan chasis, caños, posibles pérdidas, escape y estado de los neumáticos.
  • Control ambiental: se verifica que los gases emitidos estén dentro de los valores permitidos.
  • Sistema de escape: se evalúa el estado del silenciador y que el ruido no supere lo establecido.
  • Datos del vehículo: se chequea que la identificación coincida con la documentación.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas