Te rechazan la VTV si tenés esto en el asiento: la falla que pocos revisan y te deja sin oblea
No son las luces ni los frenos. Los inspectores no perdonan este error de seguridad. Si la tela está gastada o no traba, desaprobás. Qué controlar urgente.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) cumple un rol central en la seguridad vial, ya que certifica el correcto funcionamiento del coche con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial. Esta inspección se lleva a cabo en talleres autorizados y revisa el estado de luces, neumáticos y frenos, entre otros componentes.
Circular sin la VTV vigente no es un detalle menor. Quienes lo hacen se exponen a multas económicas o posibles retenciones del vehículo durante controles de tránsito. Además, es esencial el correcto estado de parabrisas y cinturones de seguridad, ya que un estado deficiente o incorrecto conduce en el rechazo de la inspección.
El elemento clave de los asientos para pasar la VTV
Durante la VTV, los cinturones de seguridad son un punto clave y cualquier falla puede derivar en el rechazo. Los problemas más frecuentes son cinturones rotos o desgastados, falta de retracción, anclajes flojos y hebillas que no traban correctamente.
Qué otros controles se realizan en la VTV
Además de los cinturones, en la VTV se verifica el estado de estos componentes:
- Geometría del tren delantero: se controla que las ruedas estén correctamente alineadas para evitar desvíos y desgaste irregular.
- Capacidad de frenado: se mide la respuesta de los frenos en las ruedas delanteras y traseras con equipos específicos.
- Conjunto de dirección: se revisa que no existan juegos excesivos, piezas gastadas o daños visibles.
- Elementos eléctricos y de señalización: se comprueba el correcto funcionamiento de luces, bocina y limpiaparabrisas.
- Sistema de suspensión: se observa el estado general de amortiguadores y componentes, buscando fallas o deterioro.
- Zona inferior del auto: se inspeccionan chasis, caños, posibles pérdidas, escape y estado de los neumáticos.
- Control ambiental: se verifica que los gases emitidos estén dentro de los valores permitidos.
- Sistema de escape: se evalúa el estado del silenciador y que el ruido no supere lo establecido.
- Datos del vehículo: se chequea que la identificación coincida con la documentación.
