Sting fue el encargado de anunciar el nuevo álbum de CA7RIEL & Paco Amoroso: "Mentor"

El video no escapa al humor. Sting asegura que el disco anterior de Ca7riel y Paco Amoroso “fue literalmente lo peor que había escuchado en mi vida”. Sin embargo, enfatiza que este nuevo álbum representa un triunfo creativo y humano.

Además, adelantó que participa en al menos una de las canciones y que el proyecto se desarrolló siguiendo lo que él llama Conscious Listening Paradigm, una forma de escuchar y crear música más consciente y profunda.

El nuevo disco se estrenará oficialmente el 19 de marzo de 2026. Sting también anticipó que habrá material audiovisual sobre la experiencia en su centro y dejó entrever que podría haber una gira internacional vinculada a esta filosofía de creación musical.

La aparición del británico generó sorpresa y entusiasmo en los fanáticos. Más allá del humor, el mensaje fue claro: Ca7riel y Paco Amoroso tienen un álbum que promete marcar un antes y un después en su carrera, y la colaboración con Sting asegura atención internacional.