Sting fue el encargado de anunciar el nuevo álbum de CA7RIEL & Paco Amoroso: "Mentor"
Sting protagonizó un video viral donde presentó el disco del dúo argentino, que se estrenará el 19 de marzo, con humor y narrativa ficticia.
Sting apareció de manera inesperada en las redes para hablar del nuevo álbum de Ca7riel y Paco Amoroso. En un video que rápidamente se volvió viral, el músico británico se presenta como el fundador de un supuesto Free Spirits Wellness Center, un centro ficticio dedicado al bienestar creativo de artistas.
Con un tono entre humorístico y narrativo, Sting contó que conoció al dúo argentino hace aproximadamente un año y que quedó impactado por su talento. Según su relato, los músicos atravesaron un período de presión y agotamiento que complicó sus proyectos anteriores, hasta que llegaron a su centro para reencontrarse con la música.
Humor, ironía y un mensaje claro
El video no escapa al humor. Sting asegura que el disco anterior de Ca7riel y Paco Amoroso “fue literalmente lo peor que había escuchado en mi vida”. Sin embargo, enfatiza que este nuevo álbum representa un triunfo creativo y humano.
Además, adelantó que participa en al menos una de las canciones y que el proyecto se desarrolló siguiendo lo que él llama Conscious Listening Paradigm, una forma de escuchar y crear música más consciente y profunda.
El nuevo disco se estrenará oficialmente el 19 de marzo de 2026. Sting también anticipó que habrá material audiovisual sobre la experiencia en su centro y dejó entrever que podría haber una gira internacional vinculada a esta filosofía de creación musical.
La aparición del británico generó sorpresa y entusiasmo en los fanáticos. Más allá del humor, el mensaje fue claro: Ca7riel y Paco Amoroso tienen un álbum que promete marcar un antes y un después en su carrera, y la colaboración con Sting asegura atención internacional.
