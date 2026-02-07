La emoción de Valeria Mazza por la participación de su hijo Tiziano Gravier en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Polémica por presunto aumento de tamaño del pene en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La Agencia Mundial Antidopaje investigará denuncias de que saltadores de esquí se inyectan ácido hialurónico en el pene para lograr ventaja aerodinámica en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

La sorprendente ocurrencia tiene, no obstante, explicación científica. Cuanto más holgado sea el tejido del traje (elaborado con nailon, poliéster y licra), mayor superficie de resistencia tendrá el atleta durante el salto, esto es, más sustentación aerodinámica y, por tanto, más facilidad para volar más lejos. De este modo, si un esquiador aumenta ligeramente el espacio entre su cuerpo y el traje —el reglamento establece que debe haber una tolerancia de entre dos y cuatro centímetros—, podría ganar, según un estudio publicado el pasado octubre en la revista científica Frontiers, algo más de cinco metros en su salto.

La Federación Internacional de Esquí y Snowboard (FIS) está al tanto de ello. Tal es así, que en el arranque de cada temporada, realiza a un escáner tridimensional para medir la longitud de zancada de todos los saltadores, tomando como referencia el punto más bajo de la entrepierna. Los datos se almacenan y se utilizan después para diseñar las medidas oficiales de los trajes, por lo que, para hacer trampa, los saltadores podrían recurrir a las inyecciones de ácido hialurónico antes de dicha medición y lograr así un traje más holgado para la competición sin levantar suspicacias.

De acuerdo con un reportaje de The Athletic, una plataforma especializada en deportes, ”un estudio de la revista científica Frontiers, publicado en octubre pasado, indicó que un cambio de 2 cm en un traje representaba 5,8 metros adicionales en la longitud de un salto".

“No conozco los detalles del salto de esquí ni cómo eso puede mejorar el rendimiento. Pero si se da, examinaremos toda la información para ver si está relacionada efectivamente con el dopaje”, dijo Olivier Niggli, director general de la AMA, de acuerdo con AFP.

Un antecedente con los trajes en el equipo noruego

En enero, en el diario alemán Bild, Kamran Karim, médico en el hospital Maria Hilf de Krefeld, declaró que era posible crear un “aumento temporal y visible del pene gracias a inyecciones de parafina o de ácido hialurónico”. Una práctica que, según el experto, conllevaba “riesgos”.

Los maillots (trajes) de competición de los saltadores de esquí deben cumplir determinados estándares. Si se modifican, puede haber una sanción. Como la que recibieron tres miembros del cuerpo técnico del equipo noruego de saltos de esquí.

Fueron suspendidos 18 meses en enero por la Comisión de Ética de la Federación Internacional de Esquí (FIS) tras ser acusados de haber manipulado los trajes durante el Mundial de esquí de fondo en Trondheim (Noruega) en 2025. La Federación Noruega admitió que modificó los trajes, pero aclaró que los saltadores no eran responsables de esa acción.