Habló Rosa Rodríguez, la argentina que ganó "El Rosco" de Pasapalabra España: "Deporte de élite"

Rodríguez destacó la complejidad del programa y la intensidad de la preparación que exige: “Te llegan a preguntar quién fue el goleador de la liga de Chile en algún año de la década del ’60. Por eso la rutina de estudio es tan intensiva. La memoria se entrena y hay métodos para agilizar ese proceso y poder aprender muchísima información de distinto tipo”, señaló. Según explicó, no se trata solo de memorizar datos, sino de entrenar la agilidad mental, adquirir estrategias para asociar conceptos y mantener un ritmo constante de aprendizaje que se asemeja a la preparación de un deportista profesional.

Desde su ingreso al programa en noviembre de 2024, Rodríguez disputó 307 emisiones consecutivas, la gran mayoría frente a Manu Pascual, un rival cuya constante presencia se convirtió en un fenómeno del rating, con casi dos millones de espectadores diarios atentos a cada definición. La periodista destacó que su triunfo no solo la llena de satisfacción personal, sino que representa un ejemplo de disciplina y dedicación: “No sé qué está pasando, estoy en shock”, dijo la mujer tras la victoria, mientras recibía los aplausos de compañeros, público y televidentes.