Habló Rosa Rodríguez, la argentina que ganó "El Rosco" de Pasapalabra España: "Deporte de élite"
La participante que ganó casi 3 millones de euros dio por C5N detalles de las características que tiene el formato en la TV ibérica.
Rosa Rodríguez, argentina nacida en Quilmes, hizo historia este jueves al convertirse en la mayor ganadora de “Pasapalabra” España, completando “El Rosco” y llevándose un premio de 2.716.000 euros. La participante de 32 años logró responder correctamente las 25 definiciones del famoso segmento con el reloj marcando apenas tres segundos para el final, arriesgando con el apellido “Morrall” —en referencia al MVP de la NFL en 1968, Earl Morrall— y desatando una ovación sin precedentes en el estudio de Antena 3. Más allá de la rapidez mental que sorprendió a la audiencia española, su triunfo es el resultado de una preparación meticulosa, una disciplina feroz y una historia de vida marcada por la resiliencia y la capacidad de superación.
En diálogo con C5N, Rodríguez explicó que “acá en España este programa se convirtió en un deporte de élite. Los concursantes empezaron a prepararse mucho y llegan a preguntarte cosas tan absurdas como la que pregunta con la que yo gané”. La argentina detalló que su vínculo con “Pasapalabra” comenzó durante la pandemia, en 2020, cuando junto a su madre se sentaba frente al televisor en los días de confinamiento: “Empecé a ver cómo era el tema de participar. Vi que era muy difícil, pero me pareció un reto difícil. De a poquito empecé a estudiar. Hubo momentos de llegar a estudiar hasta 14 horas, dependía del tiempo de si estaba trabajando o no. Después llegué a concursar y mi aventura duró un año y tres meses, hasta el jueves”.
Qué dijo la argentina que ganó "El Rosco" de Pasapalabra España por C5N
Rodríguez destacó la complejidad del programa y la intensidad de la preparación que exige: “Te llegan a preguntar quién fue el goleador de la liga de Chile en algún año de la década del ’60. Por eso la rutina de estudio es tan intensiva. La memoria se entrena y hay métodos para agilizar ese proceso y poder aprender muchísima información de distinto tipo”, señaló. Según explicó, no se trata solo de memorizar datos, sino de entrenar la agilidad mental, adquirir estrategias para asociar conceptos y mantener un ritmo constante de aprendizaje que se asemeja a la preparación de un deportista profesional.
Desde su ingreso al programa en noviembre de 2024, Rodríguez disputó 307 emisiones consecutivas, la gran mayoría frente a Manu Pascual, un rival cuya constante presencia se convirtió en un fenómeno del rating, con casi dos millones de espectadores diarios atentos a cada definición. La periodista destacó que su triunfo no solo la llena de satisfacción personal, sino que representa un ejemplo de disciplina y dedicación: “No sé qué está pasando, estoy en shock”, dijo la mujer tras la victoria, mientras recibía los aplausos de compañeros, público y televidentes.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario