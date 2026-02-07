El confidente de Francisco reveló por qué el Papa no llegó a visitar la Argentina

Luego se desempeñó en Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, y estuvo presente en distintas visitas que autoridades argentinas hicieron al Vaticano para reunirse con el entonces pontífice Benedicto XVI.

En 2006 fue nombrado ceremoniero pontificio, integrante del "Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontífice", organismo autónomo al cual le compete la preparación de todo lo necesario para las celebraciones litúrgicas y sagradas, tanto del sumo pontífice como aquellas que se realizan en su nombre.