El confidente de Francisco reveló por qué el Papa no llegó a visitar la Argentina
“Me tuvieron 76 años… Ahora me toca servir al mundo", le confesó alguna vez Jorge Bergoglio a quien durante tres décadas supo estar a su lado, el sacerdote Guillermo Karcher.
Monseñor Guillermo Karcher, el sacerdote que fue ceremoniero pontificio y confidente de Jorge Bergoglio durante más de tres décadas, desde que era arzobispo de Buenos Aires y durante su papado, reveló por qué el papa argentino no llegó a visitar la tierra que lo vio nacer mientras estuvo en el Vaticano.
En declaraciones radiales, aseguró que el Sumo Pontífice no retornó a nuestro país por una "razón universal" y no por algún enojo. Al contrario, alguna vez le dijo que los argentinos “me tuvieron 76 años… Ahora me toca servir al mundo".
El propio Francisco deslizó en ocasiones por qué no retornó a la Argentina durante su pontificado, señalando que entre el 13 de marzo de 2013, cuando fue proclamado líder de la Iglesia Católica, hasta el 21 de abril de 2025, fecha de su fallecimiento, no se habían dado las "condiciones apropiadas" para una visita.
En ese sentido, declaró haber sentido la necesidad de priorizar viajes a países y lugares con mayor necesidad de su presencia apostólica, deslizando que en su país de origen había un escenario político polarizado que hubiera enrarecido su visita.
Quién es Guillermo Karcher, confidente del papa Francisco
El vínculo de Karcher con Francisco se inició en 1992, al ser designado maestro de ceremonias en la Catedral Metropolitana, coincidiendo con la llegada de Bergoglio como obispo. "Durante 33 años, que son los años que estoy en Roma, estuvo siempre presente en mi vida", dijo.
Luego se desempeñó en Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, y estuvo presente en distintas visitas que autoridades argentinas hicieron al Vaticano para reunirse con el entonces pontífice Benedicto XVI.
En 2006 fue nombrado ceremoniero pontificio, integrante del "Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontífice", organismo autónomo al cual le compete la preparación de todo lo necesario para las celebraciones litúrgicas y sagradas, tanto del sumo pontífice como aquellas que se realizan en su nombre.
