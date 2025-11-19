Andrea Bocelli fue condecorado por Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada

Andrea Bocelli, reconocido mundialmente como una de las voces más icónicas de todos los tiempos, regresó a la Argentina para ofrecer dos espectáculos inolvidables. Su primera presentación fue el 17 de noviembre en el magistuoso Teatro Colón, mientras que al día siguiente realizó un concierto en el Hipódromo de San Isidro, un espacio con mayor capacidad que permitió a más seguidores disfrutar de su interpretación en vivo.

Las presentaciones de Bocelli generaron una gran expectativa, ya que el tenor combina la potencia de su voz con un repertorio que recorre clásicos de la ópera y sus interpretaciones más celebradas internacionalmente.

Del acto de hoy participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina MIlei, y ministros del Poder Ejecutivo, entre otros funcionarios, empresarios, miembros de la orquesta de Aeropuertos Argentina y familiares del músico italiano.

Andre Bocelli cantó "Vivo por ella" junto a Nicki Nicole

Durante su presentación en el Teatro Colón, Bocelli invitó a la rosarina Nicki Nicole a subir al escenario para interpretar “Vivo por ella”. La invitación fue en el tramo final de la actuación del cantante italiano y la emoción de la artista rosarina estuvo a flor de piel y fue inocultable.

“Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido”, expresó Andrea Bocelli.

La reacción de Nicki no tardó. Una vez finalizada la interpretación, recurrió a su cuenta de X para expresar lo que miles de jóvenes habrían sentido en su lugar: “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”. Apenas transcurridas dos horas, y mientras compartía videos que le llegaban sin pausa, la artista escribió: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”. Cuando el alba del miércoles comenzaba a asomarse, la cantante rosarina confesó: “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!". Todo en una ráfaga de emociones donde la gratitud y la sorpresa se mezclaban con la felicidad.