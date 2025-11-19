Andrea Bocelli fue condecorado por Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada
El Presidente recibió al tenor italiano en el Salón Blanco y le entregó la distinción de la Orden de Mayo al Mérito.
El presidente Javier Milei condecoró al músico Andrea Bocelli en la Casa Rosada, en el marco de la gira que trajo al tenor italiano a la Ciudad de Buenos Aires para realizar dos shows que incluyeron una presentación en el Teatro Colón.
Durante el evento, que se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Casa Rosada este miércoles al mediodía, el Presidente condecoró al cantante con la distinción de Orden de Mayo al Mérito en el grado de Comendador, la cual “simboliza el reconocimiento de la República Argentina hacia quienes, por sus méritos y contribuciones, se hacen merecedores de una de las más altas distinciones que otorga nuestro país”, según explicó la locutora al comienzo de la ceremonia.
A su turno, Bocelli expresó su emoción por el reconocimiento tras recibir la medalla de manos del jefe de Estado: “Vivo este momento como si fuera un sueño”, señaló y agregó: "Nací en la campaña toscana, en Italia, con un gran amor por la música. Pero nunca me hubiera imaginado, y tampoco lo hubieran hecho mis padres, que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este".
"Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón demostrandoles mi gratitud", expresó el cantante y aprovechó para "agradecer en este momento a todo el público que me ha recibido con tanto afecto acá en Argentina", durante sus dos conciertos. "Espero volver pronto”, pronunció, entusiasmado.
Luego de sus conmovedoras palabras, Andrea Bocelli se sentó frente a un piano e interpretó el tango “Por una cabeza”. Instantes después, a pedido del público, cantó el clásico “Bésame mucho”, el cual se ganó un gran aplauso de todos los presentes en el auditorio del Salón Blanco.
Andrea Bocelli, reconocido mundialmente como una de las voces más icónicas de todos los tiempos, regresó a la Argentina para ofrecer dos espectáculos inolvidables. Su primera presentación fue el 17 de noviembre en el magistuoso Teatro Colón, mientras que al día siguiente realizó un concierto en el Hipódromo de San Isidro, un espacio con mayor capacidad que permitió a más seguidores disfrutar de su interpretación en vivo.
Las presentaciones de Bocelli generaron una gran expectativa, ya que el tenor combina la potencia de su voz con un repertorio que recorre clásicos de la ópera y sus interpretaciones más celebradas internacionalmente.
Del acto de hoy participaron también la secretaria general de la Presidencia, Karina MIlei, y ministros del Poder Ejecutivo, entre otros funcionarios, empresarios, miembros de la orquesta de Aeropuertos Argentina y familiares del músico italiano.
Andre Bocelli cantó "Vivo por ella" junto a Nicki Nicole
Durante su presentación en el Teatro Colón, Bocelli invitó a la rosarina Nicki Nicole a subir al escenario para interpretar “Vivo por ella”. La invitación fue en el tramo final de la actuación del cantante italiano y la emoción de la artista rosarina estuvo a flor de piel y fue inocultable.
“Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido”, expresó Andrea Bocelli.
La reacción de Nicki no tardó. Una vez finalizada la interpretación, recurrió a su cuenta de X para expresar lo que miles de jóvenes habrían sentido en su lugar: “La mejor noche de mi vida acaba de suceder”. Apenas transcurridas dos horas, y mientras compartía videos que le llegaban sin pausa, la artista escribió: “Chicos, ¡sigo sin creerlo!”. Cuando el alba del miércoles comenzaba a asomarse, la cantante rosarina confesó: “Buen día, ¡obviamente no dormí nada!". Todo en una ráfaga de emociones donde la gratitud y la sorpresa se mezclaban con la felicidad.
