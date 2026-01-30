Andrea Rincón apuntó contra el pastor que difundió audios de Narela Barreto: "Traición imperdonable"
La actriz cuestionó públicamente a Emanuel Picone por hacer circular un mensaje privado de la joven argentina asesinada en Los Ángeles.
El hallazgo sin vida de Narela Micaela Márquez Barreto en Los Ángeles generó una fuerte conmoción y abrió múltiples aristas en torno a su historia personal, sus últimos días y los vínculos que había establecido antes de morir. En ese contexto, Andrea Rincón quedó involuntariamente involucrada luego de que trascendiera que la joven se había acercado a una iglesia motivada por el testimonio religioso que la actriz había hecho público tiempo atrás.
Sin embargo, lejos de esquivar el tema, decidió hablar y fue tajante al cuestionar al pastor Emanuel Picone por haber difundido un audio privado de la víctima. En el programa A la Barbarossa, la actriz aclaró en primer lugar que no conocía personalmente a Narela.
“Me llamaron de todos los medios, pero la verdad es que a la chica yo no la conozco”, afirmó, con la intención de marcar distancia respecto de cualquier vínculo directo. No obstante, reconoció que su bautismo, viralizado en septiembre de 2023, fue el disparador que llevó a muchas personas en situaciones difíciles a acercarse a la fe, entre ellas la joven asesinada.
Rincón explicó que recibió una gran cantidad de mensajes tras compartir su experiencia espiritual y que ese contacto se canalizaba, en muchos casos, a través del propio Picone. “Sé que fue a la iglesia porque escuchó mi testimonio, pero más que eso... creo que conocí a una de las amigas de ella”, relató. Incluso detalló que en su momento preguntó si una de las jóvenes que había conocido era Narela, pero el pastor le aclaró que se trataba de una amiga llamada Brenda.
El punto de quiebre llegó cuando se abordó el estado emocional de la joven antes de su muerte. Rincón fue cuidadosa, pero contundente: “Sé que se acercó a la Iglesia porque no estaba bien, no sé qué sucedía porque es confidencial y queda con el pastor, pero sé que se acercó a la Iglesia porque no estaba bien”. Esa frase dio pie a un intercambio directo con Picone, a quien la actriz reprochó haber vulnerado ese límite.
“Todo lo que uno habla con un pastor es confidencial. Es como hablar con un psicólogo. No se filtra”, sostuvo con firmeza. En esa misma línea, expresó su decepción personal: “Defendeme como estás haciendo ahora, pero no filtres un audio porque es una traición”. La actriz dejó en claro que la difusión de un mensaje privado de alguien que ya no puede dar su versión es inadmisible.
Incluso apeló a un tono más gráfico para reforzar su postura: “El amor verdadero nunca deja de ser. Pero si yo el día de mañana me muero y vos filtrás un audio, vuelvo a bajar para dejarte una zapatería en la cola. No se hace”. Sus palabras reflejaron no solo enojo, sino una concepción ética sobre el rol de los referentes espirituales.
Ante los cuestionamientos, Picone intentó justificarse al aire y negó haber revelado información íntima. “Yo no compartí nada más que simplemente el hecho de saber que era una chica que tenía una necesidad de conectar con Dios”, explicó. Sin embargo, Rincón no dio marcha atrás y cerró su postura con una frase contundente: “Es un audio privado que Narela te mandó a vos, y ya no está. Eso no se hace”.
