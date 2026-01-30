Andrea Rincón apuntó contra el pastor que difundió audios de Narela Barreto: "Traición imperdonable"

“Todo lo que uno habla con un pastor es confidencial. Es como hablar con un psicólogo. No se filtra”, sostuvo con firmeza. En esa misma línea, expresó su decepción personal: “Defendeme como estás haciendo ahora, pero no filtres un audio porque es una traición”. La actriz dejó en claro que la difusión de un mensaje privado de alguien que ya no puede dar su versión es inadmisible.

narela barreto Narela Barreto tenía 27 años.

Incluso apeló a un tono más gráfico para reforzar su postura: “El amor verdadero nunca deja de ser. Pero si yo el día de mañana me muero y vos filtrás un audio, vuelvo a bajar para dejarte una zapatería en la cola. No se hace”. Sus palabras reflejaron no solo enojo, sino una concepción ética sobre el rol de los referentes espirituales.

Ante los cuestionamientos, Picone intentó justificarse al aire y negó haber revelado información íntima. “Yo no compartí nada más que simplemente el hecho de saber que era una chica que tenía una necesidad de conectar con Dios”, explicó. Sin embargo, Rincón no dio marcha atrás y cerró su postura con una frase contundente: “Es un audio privado que Narela te mandó a vos, y ya no está. Eso no se hace”.