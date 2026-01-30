Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 1 de febrero en El Trece

Flor Torrente.jpg

La mesa también contará con la presencia de Flor Torrente, quien se encuentra en plena actividad teatral. La actriz llega desde Buenos Aires, donde protagoniza una obra junto a Sebastián Presta, y aportará su mirada sobre el escenario, el trabajo actoral y la vigencia del teatro en un contexto cultural cambiante. Su participación sumará una cuota de frescura y actualidad al encuentro.

El costado musical estará representado por Lowrdez, una de las integrantes de Bandana, que hablará de su presente artístico y de la huella que dejó el grupo pop que marcó a toda una generación.

Finalmente, completará la mesa Guillermo Arengo, quien se luce actualmente en La cena de los tontos junto a Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández. Con este abanico de invitados, Juana Viale volverá a apostar por una combinación de humor, actualidad y espectáculo para acompañar el mediodía del domingo.