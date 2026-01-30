Almorzando con Juana Viale: invitados confirmados del domingo 1 de febrero en El Trece
El ciclo dominical ya definió a las figuras que acompañarán en una nueva emisión, con actores, humoristas y músicos que prometen una charla variada.
El comienzo de febrero traerá una nueva edición de Almorzando con Juana, el clásico programa de los domingos que conduce Juana Viale y que, una vez más, apostará por una mesa diversa en perfiles y trayectorias. Como es habitual, la conductora reunirá a figuras del espectáculo con recorridos distintos, pero con historias suficientes como para garantizar una conversación dinámica y entretenida durante toda la emisión.
El programa sigue consolidándose como un clásico de los domingos al mediodía en la pantalla de El Trece, manteniendo la tradición familiar que inició Mirtha Legrand y que ahora su nieta lleva adelante con su propio estilo.
La producción del programa ya confirmó a los cinco invitados que compartirán la jornada. A diferencia del enfoque político o de actualidad de otras ediciones, esta vez el programa buscará un tono que tenga que ver mucho más con el arte.
Almorzando con Juana Viale: los invitados del domingo 1 de febrero
Uno de los nombres fuertes será el de Nito Artaza, quien aprovechará su paso por el programa para hablar de Passión, la marca del engaño, el espectáculo que encabeza en Mar del Plata. Con más de tres décadas de temporadas consecutivas en la ciudad balnearia, el humorista y productor tiene un vínculo especial con La Feliz, algo que seguramente derivará en recuerdos, anécdotas y reflexiones sobre la evolución del teatro de verano y su propia carrera artística.
Otro de los invitados será Matías Alé, que llega al programa en un momento personal muy particular. Recién casado y atravesando una etapa de plenitud sentimental, el actor y mediático no esquivará referencias a su presente amoroso, pero tampoco a decisiones laborales que dieron que hablar. Entre ellas, su determinación de apartar a Alfa de la obra que compartían, una elección que generó repercusión y que probablemente será abordada en la charla con Juana.
La mesa también contará con la presencia de Flor Torrente, quien se encuentra en plena actividad teatral. La actriz llega desde Buenos Aires, donde protagoniza una obra junto a Sebastián Presta, y aportará su mirada sobre el escenario, el trabajo actoral y la vigencia del teatro en un contexto cultural cambiante. Su participación sumará una cuota de frescura y actualidad al encuentro.
El costado musical estará representado por Lowrdez, una de las integrantes de Bandana, que hablará de su presente artístico y de la huella que dejó el grupo pop que marcó a toda una generación.
Finalmente, completará la mesa Guillermo Arengo, quien se luce actualmente en La cena de los tontos junto a Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández. Con este abanico de invitados, Juana Viale volverá a apostar por una combinación de humor, actualidad y espectáculo para acompañar el mediodía del domingo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario