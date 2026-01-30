La trataron de "sucia" en su nuevo barrio y estalló la polémica con Wanda Nara
Vecinos de Nordelta la acusaron de no respetar normas de convivencia y la conductora salió a responder con firmeza en redes sociales.
La reciente mudanza de Wanda Nara a una propiedad ubicada en un exclusivo sector de Nordelta generó comentarios puertas adentro del barrio. A solo días de haberse instalado con su familia, empezaron a trascender versiones de malestar entre algunos habitantes del lugar, quienes, según se difundió, no verían con buenos ojos ciertas actitudes de la mediática.
El periodista Santiago Sposato dio a conocer que la empresaria habría sido intimada a reintegrar una paleta de paddle que, de acuerdo a lo informado, habría solicitado a la administración del country en el que ahora reside. En ese marco, también tomó fuerza la versión de que vecinos del barrio El Yacht estarían disconformes porque, en muy poco tiempo, ya habría desatendido varias normas internas de convivencia. Frente al revuelo que se generó, la conductora no tardó en hacer su descargo.
En el ciclo A La Tarde, el colega presentó el audio de un presunto vecino de Wanda Nara que manifestó su fastidio sin rodeos. "Estamos cansados, se mudó hace dos días y pasás por el frente de la casa y es un asco total", expresó el hombre en el mensaje. Según ese testimonio, la figura mediática habría dejado restos y bolsas vinculadas a la mudanza en el ingreso de la vivienda, algo que habría causado indignación entre quienes viven en las inmediaciones.
Asimismo, el periodista recordó que en otras ocasiones se había mencionado que Wanda Nara habría querido comprar el lote lindero al suyo con la intención de ampliar su terreno. Sin embargo, el dueño de ese espacio, molesto con el nivel de exposición pública de la conductora, habría decidido no avanzar con la venta. "No les gusta su perfil mediático", afirmó Sposato al explicar la situación.
Cabe señalar que El Yacht es el barrio en el que Wanda Nara conoció a Martín Migueles. Según contó tiempo atrás la propia conductora, él se habría ocupado de adquirir terrenos cercanos para que ella no tuviera vecinos inmediatos por "celos". Incluso, la empresaria relató que su casa es de gran tamaño y tiene salida directa al río, una característica que siempre destacó al referirse a la propiedad.
En el mismo audio que se difundió, el supuesto vecino aseguró que una mujer de peso dentro del barrio ya habría presentado una queja ante la Intendencia del lugar. "A mí, que no pague las expensas o no devuelva las paletas de paddle, me ch... un huevo, pero que aprenda a convivir porque se va a pudrir todo", lanzó, muy enojado por la situación.
Tras la viralización de estas versiones, Wanda Nara recurrió a su cuenta de X para responder y rechazar las acusaciones. "Chicos, relax soy mi propia vecina. El lote de al lado es mío y es obvio que no me voy a autodenunciar. Estoy de mudanza y no tengo ni ninguna multa es feo lo que hacen porque pueden hacer perder el trabajo de la gente del barrio", escribió, buscando aclarar lo sucedido.
Además, dejó un mensaje que sonó a advertencia para quienes estén difundiendo estos trascendidos. "Ya mandé copia de todo lo que dicen en los medios a la Intendencia y no quisiera que ningún chusma pierda su trabajo. Dejen de inventar cosas que NO son", cerró Wanda Nara, visiblemente molesta por la polémica que se desató a partir de los dichos de este supuesto vecino.
