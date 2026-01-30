La trataron de "sucia" en su nuevo barrio y estalló la polémica con Wanda Nara

En el mismo audio que se difundió, el supuesto vecino aseguró que una mujer de peso dentro del barrio ya habría presentado una queja ante la Intendencia del lugar. "A mí, que no pague las expensas o no devuelva las paletas de paddle, me ch... un huevo, pero que aprenda a convivir porque se va a pudrir todo", lanzó, muy enojado por la situación.

image

Tras la viralización de estas versiones, Wanda Nara recurrió a su cuenta de X para responder y rechazar las acusaciones. "Chicos, relax soy mi propia vecina. El lote de al lado es mío y es obvio que no me voy a autodenunciar. Estoy de mudanza y no tengo ni ninguna multa es feo lo que hacen porque pueden hacer perder el trabajo de la gente del barrio", escribió, buscando aclarar lo sucedido.

Además, dejó un mensaje que sonó a advertencia para quienes estén difundiendo estos trascendidos. "Ya mandé copia de todo lo que dicen en los medios a la Intendencia y no quisiera que ningún chusma pierda su trabajo. Dejen de inventar cosas que NO son", cerró Wanda Nara, visiblemente molesta por la polémica que se desató a partir de los dichos de este supuesto vecino.