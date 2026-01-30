Fanática del mate: Paris Hilton contó cómo nació su vínculo con María Becerra

En una charla con Javi Ponzo, la celebridad contó de qué manera se gestó la participación de la cantante argentina en “Without Love”, la canción que las unió en el estudio y luego frente a cámara. Allí no solo repasó el proceso creativo, sino también el vínculo personal que se fue armando entre ellas a medida que avanzaba el proyecto musical, que terminó convirtiéndose en uno de los lanzamientos más comentados dentro del universo pop.