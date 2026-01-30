Margelita ya no es un rumor: la jugada de Marcos Giles para sellar su amor con Ángela Torres
El cierre de temporada de Nadie Dice Nada en Pinamar se convirtió en un hito del streaming cuando el influencer sorprendió a la cantante con una propuesta aérea.
El verano de 2026 tuvo su escena final más comentada en la costa argentina y no fue por un recital ni por un anuncio comercial. En el último programa de la temporada de Nadie Dice Nada, el ciclo insignia de Luzu TV, Marcos Giles decidió transformar semanas de guiños, complicidad y rumores en una confirmación pública que dejó sin palabras a Ángela Torres y a toda la comunidad del streaming.
El “ship” conocido como Margelita pasó oficialmente del terreno virtual a la realidad, con una puesta en escena tan romántica como espectacular. El programa se emitía en vivo desde un parador de Pinamar, con miles de personas presentes y el equipo completo encabezado por Nico Occhiato despidiendo la temporada.
En ese contexto festivo, una avioneta comenzó a sobrevolar la playa, como tantas otras veces ocurre durante el verano. Sin embargo, lejos de publicitar un producto, el cartel que flameaba en el cielo captó de inmediato la atención de todos: “Angela querés ser mi novia?”. El mensaje, directo y sin rodeos, provocó gritos, aplausos y una reacción inmediata en el escenario.
La sorpresa de Ángela Torres fue total. La cantante y actriz, que había sido protagonista de múltiples momentos de cercanía con Giles a lo largo del ciclo, no pudo ocultar la emoción ante la propuesta. Rodeada por sus compañeros y frente a una multitud que celebraba el gesto, aceptó la declaración, confirmando así una relación que los seguidores de Luzu venían esperando desde hacía semanas.
La escena no terminó allí. Minutos después, la flamante pareja selló el momento con un beso en el escenario principal, mientras la playa colmada celebraba al ritmo del show de Luck Ra, que musicalizó un cierre de temporada que ya quedó grabado en la historia del canal. El romance, lejos de ser un detalle íntimo, se convirtió en un fenómeno colectivo.
El impacto también se reflejó en los números. Más de 50 mil personas se acercaron al parador para presenciar el final de temporada y la transmisión en vivo superó los 280 mil usuarios simultáneos en YouTube, una cifra que marcó un nuevo récord para Luzu TV. El fenómeno Margelita demostró, una vez más, la capacidad del streaming para generar eventos masivos y emociones compartidas en tiempo real.
Así, entre un mensaje en el cielo, un beso frente al mar y métricas históricas, Marcos Giles y Ángela Torres oficializaron su vínculo y cerraron el verano con una postal que difícilmente se borre de la memoria de sus seguidores.
