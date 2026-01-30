Margelita ya no es un rumor: la jugada de Marcos Giles para sellar su amor con Ángela Torres

Marcos Giles Ángela Torres

El impacto también se reflejó en los números. Más de 50 mil personas se acercaron al parador para presenciar el final de temporada y la transmisión en vivo superó los 280 mil usuarios simultáneos en YouTube, una cifra que marcó un nuevo récord para Luzu TV. El fenómeno Margelita demostró, una vez más, la capacidad del streaming para generar eventos masivos y emociones compartidas en tiempo real.

Así, entre un mensaje en el cielo, un beso frente al mar y métricas históricas, Marcos Giles y Ángela Torres oficializaron su vínculo y cerraron el verano con una postal que difícilmente se borre de la memoria de sus seguidores.

