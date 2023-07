Mariana Brey reveló su conversación con Andrea Taboada tras su salida de LAM

Y agregó que: “Ella tiene un nuevo proyecto y cuando uno pone estas situaciones en la balanza siempre hay que sacar lo positivo, a ella le va a servir y no es más que eso, tanto Ángel como el canal tienen el derecho asumido para poder modificar cualquier programa, las estructuras de programa pueden cambiar, hay programas que han modificado hasta el conductor, es un trabajo que es asi y pasa en un montón de empresas”.

Mariana Brey Andrea Taboada

Brey señaló además que en su momento cuando le escribió le dijo que no quería hablar mucho. "Eso es todo lo que te puedo decir, y no estoy rompiendo ningún código, me dijo ´hablemos más adelante, hablemos en unos días´ y cuando nos juntamos ya estaba con este proyecto de Mariana Fabbiani y había empezado los ensayos, la vi entusiasmada”, le manifestó la periodista a Etchegoyen.

“Ella no quiso hablar mucho y yo no esfuerzo tampoco, para mí no hay que vivirlo con tanto dramatismo y los trabajos pueden ir cambiando, los trabajos empiezan y terminan”, concluyó.