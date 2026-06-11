No Te Va Gustar confirmó dos shows en el AMBA: cuándo y dónde tocará
La banda uruguaya sumó dos presentaciones en la provincia de Buenos Aires para noviembre y compartirá escenario con grupos de amplia trayectoria en la escena local.
No Te Va Gustar amplió su calendario de presentaciones en Argentina y confirmó dos nuevos recitales en el Conurbano bonaerense para los últimos meses del año. La agrupación uruguaya llegará a Villa Ballester y Quilmes con dos propuestas que incluirán artistas invitados y prometen convocar a miles de seguidores.
La primera parada será el 21 de noviembre en el Club Alemán de Villa Ballester, donde el grupo compartirá la jornada con Los Pérez García, una de las bandas más representativas del circuito del rock nacional.
Al día siguiente, el 22 de noviembre, NTVG se trasladará al sur del Gran Buenos Aires para presentarse en el estacionamiento del Quilmes Atlético Club, en un encuentro que también contará con la participación de Cruzando el Charco.
Los nuevos anuncios se enmarcan en la gira que la banda viene desarrollando para presentar Florece en el caos, su más reciente material de estudio, aunque el repertorio también incluirá varias de las canciones que marcaron su extensa trayectoria y la transformaron en una referencia ineludible del rock rioplatense.
A lo largo de los últimos años, No Te Va Gustar logró consolidar una relación muy cercana con el público argentino, convirtiendo cada visita al país en un acontecimiento de gran convocatoria. Por eso, la confirmación de estas dos fechas generó una rápida repercusión entre los fanáticos de la provincia de Buenos Aires.
Con más de tres décadas de historia, la banda liderada por Emiliano Brancciari continúa recorriendo escenarios de toda la región y reafirmando una vigencia que la mantiene entre los nombres más importantes de la música en español.
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