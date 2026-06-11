Pura química y magnetismo: qué esperar de "Las 100 noches del deseo" con Nicholas Galitzine y Emma Corrin
"Las 100 noches del deseo" acaba de llegar a los cines y es una adaptación de "Las 100 noches de Hero" que combina deseo y seducción.
Hay películas que se limitan a contarte una historia y luego están las que te atrapan en su propia red, recordándote por qué ir al cine sigue siendo nuestro ritual favorito de escape y fascinación. "Las 100 noches del deseo" (100 Nights of Hero), que ya se encuentra en las salas de todo el país, llega para sellar un género perfecto con una audiencia hambrienta de historias con identidad, belleza visual y corazón.
Basada en la aclamada novela gráfica de Isabel Greenberg y bajo la sensible dirección de Julia Jackman, esta producción no es solo una bellísima fantasía histórica; es un grito de resistencia feminista que reinterpreta el clásico mito de Las mil y una noches donde las palabras se convierten en la única herramienta de supervivencia.
El verdadero "vicio" de esta propuesta reside en su atmósfera de "Romantasy" —ese fenómeno cultural que combina romance de época y fantasía oscura—. Aquí, el idílico pero opresivo castillo remoto donde habitan Cherry (Maika Monroe) y su devota doncella, Hero, se transforma en un tablero de ajedrez cuando llega Manfred, un carismático visitante dispuesto a destruirlo todo por una apuesta cruel.
Lo que sigue es un juego de ingenio y tensión silenciosa que se sostiene gracias a un duelo interpretativo que traspasa la pantalla de manera orgánica y perturbadora.
Si hay una razón obligatoria para ver este film, es presenciar el magnetismo destructivo entre sus dos protagonistas principales:
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La inquebrantable fuerza de Emma Corrin: Tras deslumbrarnos como Lady Diana en The Crown y hacernos temblar como la villana Cassandra Nova en Deadpool & Wolverine, Corrin demuestra por qué es una de las mejores actrices de su generación. Su interpretación de Hero es sublime: sostiene el peso de la película con una mirada cargada de determinación y ternura. Hero es quien debe recurrir al arte de contar historias noche tras noche para proteger a su amada Cherry, convirtiendo cada relato en un escudo contra la crueldad. Corrin dota a su personaje de una vulnerabilidad heroica que te desarma por completo envolviéndote en una nebulosa de un cinismo encantador.
La seducción ambigüa de Nicholas Galitzine: Nuestro "novio de internet" favorito decide bajarse momentáneamente de la armadura de acción de He-Man para regresar a su territorio más sagrado, pero con una vuelta de tuerca brillante. Galitzine no compone al clásico príncipe azul de sus anteriores éxitos de streaming; su Manfred es la personificación de la tentación peligrosa. Con un carisma desbordante y un magnetismo inquietante, Nicholas logra que odiemos las intenciones de su personaje, pero que sea absolutamente imposible quitarle los ojos de encima cada vez que entra en escena.
La película funciona también como un termómetro estético perfecto de nuestra era, dándose el lujo de sumar a figuras de culto de la cultura pop como Charli XCX (en su rol de Rosa) o la elegancia de Felicity Jones guiándonos desde las sombras. Así es cómo Las 100 noches del deseo nos recuerda que, en un mundo gobernado por el egoísmo de los hombres de poder, la solidaridad femenina y la complicidad son los únicos refugios reales que nos quedan para que ellos también tengan la empatía necesaria para salvarte.
"Las 100 noches del deseo" supo englobar cautivantes vestuarios de época, una fotografía gótica hermosa y una historia donde el suspenso y el romance conviven en un equilibrio perfecto. La fábula ya comenzó, y las salas de cine te están esperando para revelarte el poder oculto de las palabras.
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