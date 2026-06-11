La fogosa confesión de Esteban Lamothe a Moria Casán: "Tuve fantasías con vos"

"Sos de ese tipo de personas que cuando aparece, uno nota el sex appeal y creo que el hecho de haber mantenido siempre una cabeza joven es lo que más hotea a la gente", puntualizó minuciosamente Lamothe ante la atenta mirada de los presentes en el set de grabación.

Una vez sorteado el divertido e inesperado paso de comedia con la dueña de la casa, el rumbo de la conversación se orientó hacia los pormenores que componen la realidad cotidiana del artista, prestando especial atención a su actual situación afectiva. El protagonista de la escena teatral no escatimó palabras de elogio a la hora de retratar el excelente pasar sentimental por el que transita su noviazgo junto a Débora Nashimoto.

Para cerrar el bloque y disipar cualquier tipo de dudas sobre su estabilidad emocional, el galán de ficciones se sinceró por completo ante los espectadores del canal con un testimonio cargado de ternura: "La verdad es que estamos muy bien, muy enamorados. Estoy fascinado con ella en todo sentido: como me ama, como me cocina, como me cuida, todo".