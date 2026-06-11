La fogosa confesión de Esteban Lamothe a Moria Casán: "Tuve fantasías con vos"
El actor, quien actualmente protagoniza "Secreto en la montaña" jugó al "Yo nunca" con Moria y reveló un detalle inesperado que los une.
El reconocido actor Esteban Lamothe formó parte de la lista de invitados de "La Mañana con Moria", el ciclo de Moria Casán donde reveló el rotundo éxito de taquilla y crítica que viene cosechando "Secreto en la montaña", la propuesta teatral que encabeza sobre las tablas en compañía de su colega chileno Benjamín Vicuña.
Fiel a la dinámica descontracturada que caracteriza el desarrollo de las emisiones diarias del ciclo de El Trece, la icónica presentadora resolvió arrastrar al artista hacia un terreno mucho más íntimo a través de un clásico juego de preguntas y respuestas.
La conductora lo invitó a sumarse a la consigna lúdica denominada "Yo nunca", aprovechando la oportunidad para interrogarlo de modo directo sobre si a lo largo de su existencia había albergado fantasías de índole privada con alguna figura de renombre del ambiente artístico. Lejos de esquivar el bulto o apelar a las respuestas de compromiso, el entrevistado sacudió la modorra del estudio al confesar sin rodeos: "Con vos Moria... ¿quién no?".
La inesperada respuesta impactó de forma directa en los gestos de la emblemática conductora de televisión. Totalmente estupefacta ante la galantería que acababa de recibir en directo por parte de su interlocutor, la conductora modificó su semblante por completo y exclamó de manera jocosa frente al micrófono de su ciclo matutino: "Señor director, vamos a un corte".
Sin embargo, los momentos de mayor repercusión del living televisivo se produjeron inmediatamente después, cuando el actor se dispuso a profundizar en los fundamentos conceptuales de su atracción hacia la líder del show, dejando en claro qué rasgos específicos son los que alimentan su admiración y deseo.
"Sos de ese tipo de personas que cuando aparece, uno nota el sex appeal y creo que el hecho de haber mantenido siempre una cabeza joven es lo que más hotea a la gente", puntualizó minuciosamente Lamothe ante la atenta mirada de los presentes en el set de grabación.
Una vez sorteado el divertido e inesperado paso de comedia con la dueña de la casa, el rumbo de la conversación se orientó hacia los pormenores que componen la realidad cotidiana del artista, prestando especial atención a su actual situación afectiva. El protagonista de la escena teatral no escatimó palabras de elogio a la hora de retratar el excelente pasar sentimental por el que transita su noviazgo junto a Débora Nashimoto.
Para cerrar el bloque y disipar cualquier tipo de dudas sobre su estabilidad emocional, el galán de ficciones se sinceró por completo ante los espectadores del canal con un testimonio cargado de ternura: "La verdad es que estamos muy bien, muy enamorados. Estoy fascinado con ella en todo sentido: como me ama, como me cocina, como me cuida, todo".
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