Atenta Antonela Roccuzzo: Camila Morrone confesó que quiere conocer a Lionel Messi

Con notables muestras de timidez pero sin perder la picardía, Morrone aclaró los detalles geográficos de su travesía: “Voy a Dallas”. Inmediatamente, buscó establecer distancias respecto al calificativo empleado por el entrevistador: “Yo no lo llamaría ‘mi chico’... Voy a ver a la Argentina jugar en la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en el fondo”, detalló la protagonista de ficciones como "Daisy Jones & The Six" y "Algo terrible está a punto de suceder". En sintonía con el clima festivo de la mesa, remató: “Solo estoy tratando de entrar al vestuario”.

El desarrollo del bloque televisivo continuó su marcha y el conductor intentó profundizar en el presente profesional de la actriz. “Siento que ahora estás en un punto de tu carrera en el que...”, ensayó el profesional, viéndose interrumpido de manera imprevista por una ocurrencia de la entrevistada: “¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?”.

La complicidad reinante en el estudio facultó al presentador a mirar fijamente a la cámara para oficiar de nexo con el entorno del futbolista: “Si algunos de los allegados de Messi está viendo Today, Camila quisiera conocerlo”, lanzó de modo descontracturado, sugiriendo de paso que, de materializarse el encuentro, envíe la correspondiente prueba fotográfica a la producción del canal. Lejos de amedrentarse, la hija de Lucila Polak sumó una última expresión de deseo a su lista de peticiones: “Si pudiera tener una camiseta firmada, dios mío...”.

Como era de esperarse, las repercusiones de este segmento de la pantalla chica no tardaron en trasladarse al ecosistema de las redes sociales. La propia Morrone se encargó de subir a su perfil oficial de Instagram un fragmento de video que recopila dicho pasaje de la nota, acompañando las imágenes con una leyenda inequívoca dirigida a su comunidad de seguidores: “Vamos a encontrar a Leo Messi, chicos”.

Esta marcada admiración por las virtudes del capitán albiceleste no constituye un comportamiento novedoso en la conducta de la joven. En enero de este año, cuando todavía restaba un largo trecho temporal para el puntapié inicial de la máxima competencia de naciones, la artista ya había fijado su tajante postura en los sillones de ese mismo programa. “Bueno, soy fan de (Lionel) Messi. Mejor no me pregunten sobre fútbol. Soy fan de Messi, concretamente”, había deslizado en aquella oportunidad, esquivando los tecnicismos tácticos del deporte para centrar su discurso en la idolatría que le profesa al atacante.

La absoluta confianza que la intérprete deposita en las capacidades del plantel nacional quedó de manifiesto en una de sus aseveraciones más recientes de cara al torneo: “Esta Copa del Mundo tiene que ser nuestra victoria”. El periodista, capitalizando el entusiasmo de la invitada, indagó de forma directa sobre la inminencia de los plazos: “¿Vas a ir esta vez? Estamos a solo unos meses”. Entre risas, Camila desclasificó la ambiciosa hoja de ruta que diagramó para compatibilizar el fixture deportivo con su calendario personal.

“Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City. Así que creo que tengo que ir a Kansas City a celebrar mi 29º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería”, planeó con total convicción.

Mucho tiempo antes de consolidar su presente como una figura de proyección internacional en la meca del cine, la joven ocupaba espacio en los portales de noticias a raíz de su antiguo noviazgo con la estrella de Hollywood Leonardo DiCaprio. Sin embargo, supo edificar un sólido camino propio en la industria audiovisual a base de talento en la pantalla chica y el cine.

A pesar de su inserción definitiva en la maquinaria de Los Ángeles, la actriz preserva intactas sus raíces, el vínculo cotidiano con sus afectos y su arraigo por el fútbol local, un lazo identitario que se reactiva en cada aparición pública y que, en esta ocasión, la impulsó a manifestar ante millones de espectadores su ilusión de conocer al hombre que personifica la pasión de todo un pueblo.