Andrés Calamaro apuntó contra Residente por su apoyo a Palestina

La canción, que forma parte del último álbum de Residente, "Las letras ya no importan" fue grabada en Nueva York, junto a los artista palestinos Amal Murkus, George Ziadeh y Firas Zreik.

A propósito de "Bajo los escombros", René Pérez escribió en su cuenta de Instagram: “ Esta canción la escribí desde el dolor. Entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados”.

“Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto”, añadió.

Luego, se quejó de sus colegas: “La verdad es que no entiendo el silencio de muchos artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez, ‘Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente’”. Y Calamaro salió a contestarle de un modo contundente.

Embed Esta canción la escribí desde el dolor.

Entre los bombardeos en Gaza.

Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados.

Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto.

La verdad es que no entiendo el silencio de muchos… — Residente (@Residente) May 30, 2024

La respuesta de Andrés Calamaro a Residente por su apoyo a Palestina

Desde su cuenta de Instagram, Andrés Calamaro salió al cruce de René Pérez. “Adoro a René y le admiro mucho, pero me permito disentir", empezó diciendo El Salmón.

Y siguió: "Reclamar por la paz y omitir los crímenes medievales de hace apenas meses no me parece en nada adecuado. Mis hermanos están en Israel, donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad. Criminales en una fiesta electrónica secuestrando y violando reiteradas veces a muchachas occidentales es imperdonable crimen brutal y cobarde”.

“No existe el pueblo palestino, esto es lo peor del ‘mundo’ árabe -añadió-. Ni Palestina ni el conjunto arábigo están representados por Hamas, que juraron asesinar y violentar a gente pacífica cono René, ustedes y yo. Somos Occidente, ni machistas ni medievales. Viva el Estado de Israel”.

La reacción de Andrés Calamaro ante la postura de René Pérez en el conflicto entre Israel y Palestina fue tan fuerte que el tema que empezó en Instagram, en pocas horas, se trasladó a X (ex Twitter).

El artista argentino le contestó a el politólogo Dani Lerer, quien escribió: "Aplauso, medalla y beso para Andrés Calamaro y su gran respuesta, evidenciando la hipocresía de Residente".

"Se aprecia. Soy grande y no me queda un gramo de ingenuidad. Hay límites que no se mueven, no negociables. No esperábamos vivir para ver y leer semejantes bobadas islamo-nazis en Argentina y España. Saludos allá", respondió Calamaro.