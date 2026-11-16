Andrés Nara habló del último escándalo de Wanda y apuntó contra Mauro Icardi

Respecto a la estrategia judicial del entorno de Icardi y los episodios denunciados, Andrés Nara cuestionó con firmeza los hechos ocurridos y sostuvo: “Hubo violencias por doquier. Yo entiendo al abogado, casualmente yo aceptaba lo que decía el abogado: "acá las cosas tienen que ser con hechos". Si queres te nombro 40 hechos que hizo desastrosos”. Además, reclamó una autocrítica urgente frente al sufrimiento de la menor al expresar: “Si una nena, que es la hija, está pasando estas situaciones tan delicadas y dolorosas, hay que tener una reflexión diferente. No está comprendiendo que acá hay algo mal”.

Finalmente, luego de anticipar mayores precisiones sobre las vivencias que atravesó su nieta durante los últimos años, el empresario compartió la angustia que sintió al escuchar de boca de la propia Francesca lo sucedido: “Estamos hablando de una nena, estamos hablando de la hija y es una cosa, un sentimiento... la nena no miente. Me empezó a contar las situaciones con un dolor porque lo ama también al padre, no es que está en contra ni lo odia, pero estaba en una situación desesperante”.