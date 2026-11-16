Andrés Nara habló del último escándalo de Wanda y apuntó contra Mauro Icardi
Durante una entrevista, el padre de Wanda Nara aseguró que su ex yerno está completamente solo a pesar de tener pareja. Los detalles.
El escándalo judicial y mediático que envuelve a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó un nuevo capítulo de altísima tensión tras la denuncia contra el delantero por presuntamente haberle pegado a su hija Francesca. En ese delicado contexto familiar, Andrés Nara, padre de la empresaria, rompió el silencio en diálogo con el ciclo televisivo "Infama", donde brindó detalles conmovedores sobre el estado anímico de su nieta, cuestionó con dureza la falta de acompañamiento afectivo que rodea al jugador y puso en duda las verdaderas intenciones de su actual pareja.
Al analizar la gravedad del conflicto, el abuelo de la menor reconoció el dolor que atraviesa todo su círculo íntimo más allá de sus históricas diferencias personales con el futbolista: “Es una angustia terrible porque, mira, esto es así. El problema es que no deja de ser familia, por más que yo esté enojado, enemistado que es de público conocimiento, con el padre de las nenas”. En esa misma línea, contrapuso la unión de su entorno con la realidad que percibe alrededor de Icardi al afirmar: “El tema es que este muchacho no tiene una contención. Nosotros, por ejemplo, tenemos una contención familiar y somos muy unidos porque acá no hay fin de lucro”, y remarcó con crudeza: “Nadie nos importa, no estamos pidiendo, hay amor, sentimiento y conjunción familiar. En el caso de él es todo por dinero”.
Profundizando su mirada sobre el aislamiento emocional del deportista, Andrés Nara diferenció el rol profesional de sus letrados de la ausencia de afectos genuinos al señalar: “Yo no digo que los abogados no tengan la plata, etc, porque es su trabajo, pero él no tiene una contención”. Cuando la periodista del ciclo le retrucó mencionando el noviazgo del futbolista con la China Suárez —“pero tiene una pareja”—, el padre de Wanda lanzó una fuerte sospecha sobre el vínculo: “Y pero la pareja, para mi, ojalá que no lo sea lo que yo pienso, pero para mi también hay un interés de por medio porque yo conociéndolo a él, que ya te digo, siempre estuve super enemistado, él está solo”.
Acto seguido, reafirmó la soledad que observa en el presente del atacante al sentenciar: “No hay amistades, no hay familia, no hay nada”. Incluso al conceder la posibilidad de que exista afecto en la relación sentimental, advirtió sobre la falta de límites en su conducta: “Está bien, vamos a suponer que ella está enamorada porque puede ser que yo esté equivocado. Pero nadie lo controla, no tiene equipo”.
Asimismo, recordó su larga distancia con el jugador: “No tengo ningún diálogo hace 12 años con él, bajo ningún punto de vista porque yo siempre supe lo que es, lo que vivimos y lo que vamos a vivir”, concluyendo con seguridad: “Siempre lo dije. Hoy me dan la razón todos”.
Respecto a la estrategia judicial del entorno de Icardi y los episodios denunciados, Andrés Nara cuestionó con firmeza los hechos ocurridos y sostuvo: “Hubo violencias por doquier. Yo entiendo al abogado, casualmente yo aceptaba lo que decía el abogado: "acá las cosas tienen que ser con hechos". Si queres te nombro 40 hechos que hizo desastrosos”. Además, reclamó una autocrítica urgente frente al sufrimiento de la menor al expresar: “Si una nena, que es la hija, está pasando estas situaciones tan delicadas y dolorosas, hay que tener una reflexión diferente. No está comprendiendo que acá hay algo mal”.
Finalmente, luego de anticipar mayores precisiones sobre las vivencias que atravesó su nieta durante los últimos años, el empresario compartió la angustia que sintió al escuchar de boca de la propia Francesca lo sucedido: “Estamos hablando de una nena, estamos hablando de la hija y es una cosa, un sentimiento... la nena no miente. Me empezó a contar las situaciones con un dolor porque lo ama también al padre, no es que está en contra ni lo odia, pero estaba en una situación desesperante”.
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