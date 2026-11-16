Babasónicos hizo vibrar La Plata con un show renovado y sus grandes clásicos
La banda liderada por Adrián Dárgelos se presentó ante un Hipódromo colmado en el ciclo Noches Capitales 2026.
Babasónicos volvió a demostrar por qué es una de las bandas más importantes del rock argentino. Con un espectáculo renovado, nuevas canciones y un repertorio repleto de clásicos, el grupo conquistó al público que colmó el Hipódromo de La Plata en una nueva edición del ciclo Noches Capitales 2026.
Con más de tres décadas de trayectoria, la formación liderada por Adrián Dárgelos mantiene intacta su capacidad para conectar con distintas generaciones. La presentación fue una muestra de esa vigencia, con una multitud que acompañó cada momento de un concierto que combinó distintas etapas de su recorrido musical.
La jornada comenzó con la presentación de VULKA Live Set, encargado de preparar el clima para una noche que desde temprano prometía ser especial. Entre jóvenes y seguidores históricos, el público fue ocupando el predio para reencontrarse con una de las propuestas más reconocidas de la escena nacional.
Babasónicos: nuevas canciones y clásicos inolvidables
Uno de los grandes atractivos del espectáculo fue la presentación de Cuerpos, Vol. 1, el más reciente trabajo discográfico de Babasónicos. Para esta nueva etapa, la banda preparó una puesta visual renovada, que acompañó la identidad sonora del álbum y potenció la experiencia en vivo.
Las composiciones recientes se integraron naturalmente con los temas más emblemáticos de su repertorio. La respuesta de los presentes dejó en evidencia que las nuevas canciones ya encontraron su lugar entre los seguidores, que las recibieron con el mismo entusiasmo que los clásicos de siempre.
En el escenario, Dárgelos volvió a destacarse con su personalidad camaleónica, su energía y una presencia escénica que mantiene la atención del público durante todo el espectáculo. Su interpretación fue uno de los puntos fuertes de una presentación que reafirmó la identidad artística del grupo.
Una noche para la historia de Noches Capitales
A lo largo de más de veinte canciones, Babasónicos recorrió algunos de los momentos más importantes de su carrera. “Putita”, “Irresponsables”, “Y qué”, “Microdancing” y “Cómo eran las cosas” estuvieron entre los temas que desataron las mayores ovaciones y fueron coreados a cielo abierto por miles de personas.
El reconocimiento que acompaña a la banda también se refleja en la recepción de su último material, destacado por medios especializados entre los discos más importantes del año. Sin perder su capacidad de reinventarse, el grupo continúa ampliando su universo musical y sosteniendo un lugar central dentro del rock en español.
Con una combinación de novedades, clásicos y una puesta escénica imponente, Babasónicos protagonizó una de las grandes noches de la edición 2026 de Noches Capitales y volvió a confirmar que su vínculo con el público sigue tan vigente como hace más de treinta años.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario