Babasónicos hizo vibrar La Plata con un show renovado y sus grandes clásicos

En el escenario, Dárgelos volvió a destacarse con su personalidad camaleónica, su energía y una presencia escénica que mantiene la atención del público durante todo el espectáculo. Su interpretación fue uno de los puntos fuertes de una presentación que reafirmó la identidad artística del grupo.

Una noche para la historia de Noches Capitales

A lo largo de más de veinte canciones, Babasónicos recorrió algunos de los momentos más importantes de su carrera. “Putita”, “Irresponsables”, “Y qué”, “Microdancing” y “Cómo eran las cosas” estuvieron entre los temas que desataron las mayores ovaciones y fueron coreados a cielo abierto por miles de personas.

El reconocimiento que acompaña a la banda también se refleja en la recepción de su último material, destacado por medios especializados entre los discos más importantes del año. Sin perder su capacidad de reinventarse, el grupo continúa ampliando su universo musical y sosteniendo un lugar central dentro del rock en español.

Con una combinación de novedades, clásicos y una puesta escénica imponente, Babasónicos protagonizó una de las grandes noches de la edición 2026 de Noches Capitales y volvió a confirmar que su vínculo con el público sigue tan vigente como hace más de treinta años.