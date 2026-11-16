La aclamada serie de zombis de Amazon Prime con solo 16 episodios que es un éxito
Una historia que combina elementos sobrenaturales, conflictos familiares y misterio sin necesitar decenas de temporadas para desarrollar su universo.
Hay historias de muertos vivientes que apuestan por las persecuciones, las hordas de criaturas y las escenas sangrientas para mantener al espectador frente a la pantalla. Prime Video sabe imaginar qué pasaría si una persona fallecida regresara a su casa y pretendiera continuar con su vida como si nada hubiera ocurrido.
Ese es el punto de partida de The Returned, una producción francesa que se convirtió en una de las propuestas más particulares del género fantástico y de terror.
Para quienes prefieren las historias breves, tiene una ventaja considerable: su recorrido televisivo está compuesto por dos temporadas de ocho episodios cada una, con un total de 16 capítulos. La primera entrega se estrenó en 2012 y presenta los primeros regresos, las reacciones de los familiares y los misterios que comienzan a alterar la vida del pueblo. Se construye un relato coral en el que cada episodio aporta nuevas piezas para comprender el fenómeno.
La segunda temporada llegó en 2015, después de una espera de casi tres años. En esta etapa, la narración retoma los acontecimientos anteriores y profundiza en los interrogantes que quedaron abiertos. También incorpora nuevos elementos sobrenaturales y desarrolla las consecuencias de los cambios que atravesó la comunidad.
De qué trata The Returned
Su historia transcurre en una pequeña localidad de montaña, donde un acontecimiento imposible altera la tranquilidad de todos sus habitantes: varias personas que habían muerto años atrás regresan repentinamente a sus hogares.
Lo más inquietante es que los recién llegados no parecen haber envejecido. Tampoco recuerdan las circunstancias de sus muertes ni comprenden por qué sus familiares reaccionan con semejante desconcierto. Para ellos, el tiempo prácticamente no pasó.
A medida que avanzan los capítulos, los regresos dejan de ser acontecimientos aislados. Los asesinatos misteriosos, los secretos del pasado y los fenómenos inexplicables empiezan a entrelazarse, mientras la comunidad intenta encontrar una explicación para lo que sucede.
Reparto de The Returned
El elenco incluye a Yara Pilartz como Camille, Jenna Thiam como Léna, Pierre Perrier como Simon, Anne Consigny como Claire y Frédéric Pierrot como Jérôme, entre otros intérpretes.
Los capítulos tienen una duración aproximada de 50 a 60 minutos, según la entrega. Esto permite completar la historia en unas pocas jornadas, sin necesidad de seguir una producción que se extienda durante varias temporadas adicionales.
Trailer de The Returned
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario