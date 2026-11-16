La aclamada serie de zombis de Amazon Prime con solo 16 episodios que es un éxito

Lo más inquietante es que los recién llegados no parecen haber envejecido. Tampoco recuerdan las circunstancias de sus muertes ni comprenden por qué sus familiares reaccionan con semejante desconcierto. Para ellos, el tiempo prácticamente no pasó.

A medida que avanzan los capítulos, los regresos dejan de ser acontecimientos aislados. Los asesinatos misteriosos, los secretos del pasado y los fenómenos inexplicables empiezan a entrelazarse, mientras la comunidad intenta encontrar una explicación para lo que sucede.

Reparto de The Returned

El elenco incluye a Yara Pilartz como Camille, Jenna Thiam como Léna, Pierre Perrier como Simon, Anne Consigny como Claire y Frédéric Pierrot como Jérôme, entre otros intérpretes.

Los capítulos tienen una duración aproximada de 50 a 60 minutos, según la entrega. Esto permite completar la historia en unas pocas jornadas, sin necesidad de seguir una producción que se extienda durante varias temporadas adicionales.

Trailer de The Returned