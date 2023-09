Andy Kusnetzoff adelantó qué tendrá la nueva temporada de PH, Podemos Hablar: "Le tengo mucha fe, no sé cómo va a salir"

Analía Franchín se mostró con entusiasmo por la idea, pero no dejó de comentar que puede salir bastante mal si no existe conexión entre las dos personas, ante lo cual, el conductor manifestó: "Es completamente distinto, quiero que lo vean... Hay que ver si sale. Me gustaría que funcione para que en las casas lo hagan, es una conexión totalmente distinta".

Cabe destacar, el periodista Agus Rey adelantó en X que Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano 2022, acompañará a Andy Kusnetzoff en su primer programa después de meses de ausencia.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fagus_rey%2Fstatus%2F1702335753257398340&partner=&hide_thread=false Marcos, ganador de #GranHermano estará en el primer programa de #PodemosHablar con Betular, Paula Chaves, Abel Pintos y uno más a confirmar pic.twitter.com/VR9Ri871j9 — Agus Rey (@agus_rey) September 14, 2023