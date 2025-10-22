Latin Mafia cautivó al público argentino con una presentación única
El trío mexicano llegó al país con su "Aún te odio y te extraño mucho Tour" y brindaron un show espectacular.
Milton, Emilio y Mike de la Rosa visitaron el país y desbordaron de música, romance, ritmo y emoción el Complejo Art Media de Buenos Aires.
Latin Mafia, el trío de hermanos que está redefiniendo el sonido del pop en español se encuentra en un año de logros y reconocimientos internacionales, mientras llega a importantes recintos reuniendo a multitudes.
La esencia latinoamericana brilló en un show explosivo de la mano de Latin Mafia, representantes de una nueva generación de artistas que están desafiando las estructuras y proponiendo disfrutar de la música desde el enriquecimiento de influencias, estilos, y raíces con total libertad.
Así en el marco de la segunda parte de su gira: el “Aún te odio y te extraño mucho tour” la banda brindó un espectáculo hipnótico eligiendo un set de canciones que repaso magistralmente su álbum “Todos los días todo el día”, y los hits que siguen acumluando millones de oyentes globales, "Patadas de Ahogado", "Flores", "Julietota", "Se Fue la Luz", y "No Digas Nada" entre otras.
Este año Latin Mafia se presentó en Lollapalooza Chicago, donde cerraron el escenario Grove ante miles de personas, sorprendiendo además con la aparición especial de Omar Apollo para interpretar juntos su sencillo “Hecho para ti”.
Esta nueva etapa se suma al extraordinario impulso que Latin Mafia ha logrado en Estados Unidos y México con su tour debut “Te odio y te extraño mucho”, que comenzó en The Masonic de San Francisco, recorrió más de 17 ciudades en EE. UU. y continuó en México, donde concluyó con tres noches completamente agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. En total, más de 160,000 personas asistieron a la gira, consolidando al grupo como una de las propuestas más relevantes e innovadoras de la música latina actual.
Ahora, Latin Mafia expande su energía a Latinoamérica y Europa, con paradas en ciudades clave como Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Madrid, París, Londres y Milán, de la mano de su sello Rimas Music — hogar de artistas como Bad Bunny, Arcángel y Eladio Carrión.
