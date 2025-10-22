Latin Mafia cautivó al público argentino con una presentación única

Esta nueva etapa se suma al extraordinario impulso que Latin Mafia ha logrado en Estados Unidos y México con su tour debut “Te odio y te extraño mucho”, que comenzó en The Masonic de San Francisco, recorrió más de 17 ciudades en EE. UU. y continuó en México, donde concluyó con tres noches completamente agotadas en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. En total, más de 160,000 personas asistieron a la gira, consolidando al grupo como una de las propuestas más relevantes e innovadoras de la música latina actual.

Ahora, Latin Mafia expande su energía a Latinoamérica y Europa, con paradas en ciudades clave como Santiago, Buenos Aires, Bogotá, Madrid, París, Londres y Milán, de la mano de su sello Rimas Music — hogar de artistas como Bad Bunny, Arcángel y Eladio Carrión.